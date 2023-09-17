https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لمدفعية-مستا-بي-وهي-تدك-مواقع-الأوكرانيين-في-كوبيانسك-فيديو-1081109290.html
الدفاع الروسية تعرض مشاهد لمدفعية "مستا-بي" وهي تدك مواقع الأوكرانيين في كوبيانسك... فيديو
الدفاع الروسية تعرض مشاهد لمدفعية "مستا-بي" وهي تدك مواقع الأوكرانيين في كوبيانسك... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من منطقة العملية العسكرية الجهة الغربية، لقوات المدفعية الروسية في سياق تنفيذ المهام على اتجاه كوبيانسك. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T05:15+0000
2023-09-17T05:15+0000
2023-09-17T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو، مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم يطلق قذائف شديدة الانفجار ويدمر معقلا للعدو، حيث يتلقى الجنود المدفعيون إحداثيات الأهداف الجديدة من وحدة الاستطلاع والطائرة دون طيار.ويظهر المدفع وقد قام الجنود بتمويهه بالكامل لكي يصعب على وحدات استطلاع العدو اكتشافه وتحديد موقعه.وتواصل قوات المدفعية في مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية تنفيذ مهام إطلاق النار في اتجاه كوبيانسك، حيث تدمر مرابض المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات ذخيرة العدو، ودفاعاتها، ويعاني العدو من خسائر يومية في القوى العاملة والمركبات المدرعة.في وقت سابق ، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضربة مدفعية روسية على أهداف معادية بصواريخ "غراد"، وفي العمل القتالي، تستخدم قوات المدفعية تكتيكات ديناميكية، أي تغير مواقعها باستمرار ويتم إطلاق النار على العدو دون توقف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعرض مشاهد لمدفعية "مستا-بي" وهي تدك مواقع الأوكرانيين في كوبيانسك... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من منطقة العملية العسكرية الجهة الغربية، لقوات المدفعية الروسية في سياق تنفيذ المهام على اتجاه كوبيانسك.
ويظهر في الفيديو، مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم يطلق قذائف شديدة الانفجار ويدمر معقلا للعدو، حيث يتلقى الجنود المدفعيون إحداثيات الأهداف الجديدة من وحدة الاستطلاع والطائرة دون طيار.
ويظهر المدفع وقد قام الجنود بتمويهه بالكامل لكي يصعب على وحدات استطلاع العدو اكتشافه وتحديد موقعه.
وتواصل قوات المدفعية في مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية تنفيذ مهام إطلاق النار في اتجاه كوبيانسك، حيث تدمر مرابض المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات ذخيرة العدو، ودفاعاتها، ويعاني العدو من خسائر يومية في القوى العاملة والمركبات المدرعة.
في وقت سابق ، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضربة مدفعية روسية
على أهداف معادية بصواريخ "غراد"، وفي العمل القتالي، تستخدم قوات المدفعية تكتيكات ديناميكية، أي تغير مواقعها باستمرار ويتم إطلاق النار على العدو دون توقف.