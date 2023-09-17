https://sputnikarabic.ae/20230917/الزعيم-الكوري-الشمالي-يزور-المتحف-المائي-في-فلاديفوستوك-فيديو--1081110756.html
الزعيم الكوري الشمالي يزور المتحف المائي في فلاديفوستوك... فيديو
الزعيم الكوري الشمالي يزور المتحف المائي في فلاديفوستوك... فيديو
زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ضمن جولته التي أجراها في الشرق الأقصى الروسي، متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم" في مدينة فلاديفوستوك. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T06:49+0000
2023-09-17T06:49+0000
2023-09-17T06:49+0000
العالم
روسيا
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وحضر كيم جونغ أون عرضا للحيوانات البحرية، كما قام بجولة في المتحف برفقة حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوجيمياكو، والسفير الروسي في كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا.والتقى الزعيم الكوري الشمالي مع طلاب كوريين شماليين خلال زيارته لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك.وصل الرئيس كيم جونغ أون في زيارة عمل، يوم الثلاثاء الماضي، إلى إقليم بريمورسكي الروسي على متن قطاره المدرع.وأجرى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، محادثات في مطار "فوستوتشني" الفضائي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الزعيم الكوري الشمالي يزور المتحف المائي في فلاديفوستوك... فيديو
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زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ضمن جولته التي أجراها في الشرق الأقصى الروسي، متحف بريمورسكي المائي "أكواريوم" في مدينة فلاديفوستوك.
وحضر كيم جونغ أون عرضا للحيوانات البحرية، كما قام بجولة في المتحف برفقة حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوجيمياكو، والسفير الروسي في كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا.
والتقى الزعيم الكوري الشمالي مع طلاب كوريين شماليين خلال زيارته لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك.
وصل الرئيس كيم جونغ أون في زيارة عمل
، يوم الثلاثاء الماضي، إلى إقليم بريمورسكي الروسي على متن قطاره المدرع.
وأجرى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،
الأربعاء الماضي، محادثات في مطار "فوستوتشني" الفضائي.