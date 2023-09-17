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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الطوارئ-الروسية-تساعد-في-عمليات-البحث-عن-الناجين-في-درنة-الليبية-فيديو-1081116179.html
الطوارئ الروسية تساعد في عمليات البحث عن الناجين في درنة الليبية... فيديو
الطوارئ الروسية تساعد في عمليات البحث عن الناجين في درنة الليبية... فيديو
بدأت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، في عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن الناجين، في مدينة درنة ‏الليبية، بعد الدمار الناجم عن إعصار "دانيال".‏ 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T11:14+0000
2023-09-17T12:08+0000
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في ليبيا... أهوال لا توصف
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ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوثق بدء عمل فرق الإنقاذ الروسية في مدينة درنة الليبية للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض.ووصل أمس السبت، أول 50 متخصصا من وزارة الطوارئ الروسية، إلى ليبيا لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الفريق الثالث من وزارة الطوارئ الروسية قد طار مع مستشفى ميداني إلى ليبيا لمساعدة ضحايا الفيضان المدمر.وأضافت الوزارة: "وصل أول 50 متخصصا من وزارة حالات الطوارئ في روسيا إلى ليبيا، وسيذهب المتخصصون الروس من مركز "ليدر" إلى مدينة درنة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ".وأفادت وسائل الإعلام الليبية، سابقا، أنه في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال"، تم تسجيل فيضانات وانجرافات في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة، وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات نتيجة الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود.
https://sputnikarabic.ae/20230914/اليونيسف-حوالي-300-ألف-طفل-في-ليبيا-تأثروا-نتيجة-العاصفة-دانيال-1081052921.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الطوارئ الروسية تساعد في عمليات البحث عن الناجين في درنة الليبية... فيديو

11:14 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 17.09.2023)
© Sputnik . Uliana Solovyovaفريق الإنقاذ والطوارئ التابع لوزارة الطوارئ الروسية
فريق الإنقاذ والطوارئ التابع لوزارة الطوارئ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
فريق الإنقاذ والطوارئ التابع لوزارة الطوارئ الروسية
© Sputnik . Uliana Solovyova
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بدأت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، في عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن الناجين، في مدينة درنة ‏الليبية، بعد الدمار الناجم عن إعصار "دانيال".‏
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوثق بدء عمل فرق الإنقاذ الروسية في مدينة درنة الليبية للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض.
ووصل أمس السبت، أول 50 متخصصا من وزارة الطوارئ الروسية، إلى ليبيا لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.
وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الفريق الثالث من وزارة الطوارئ الروسية قد طار مع مستشفى ميداني إلى ليبيا لمساعدة ضحايا الفيضان المدمر.
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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14 سبتمبر, 22:11 GMT
وأضافت الوزارة: "وصل أول 50 متخصصا من وزارة حالات الطوارئ في روسيا إلى ليبيا، وسيذهب المتخصصون الروس من مركز "ليدر" إلى مدينة درنة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ".
وأفادت وسائل الإعلام الليبية، سابقا، أنه في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال"، تم تسجيل فيضانات وانجرافات في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة، وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات نتيجة الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود.
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Семьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT
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