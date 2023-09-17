https://sputnikarabic.ae/20230917/الطوارئ-الروسية-تساعد-في-عمليات-البحث-عن-الناجين-في-درنة-الليبية-فيديو-1081116179.html

الطوارئ الروسية تساعد في عمليات البحث عن الناجين في درنة الليبية... فيديو

الطوارئ الروسية تساعد في عمليات البحث عن الناجين في درنة الليبية... فيديو

بدأت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، في عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن الناجين، في مدينة درنة ‏الليبية، بعد الدمار الناجم عن إعصار "دانيال".‏ 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T11:14+0000

2023-09-17T11:14+0000

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ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوثق بدء عمل فرق الإنقاذ الروسية في مدينة درنة الليبية للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض.ووصل أمس السبت، أول 50 متخصصا من وزارة الطوارئ الروسية، إلى ليبيا لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الفريق الثالث من وزارة الطوارئ الروسية قد طار مع مستشفى ميداني إلى ليبيا لمساعدة ضحايا الفيضان المدمر.وأضافت الوزارة: "وصل أول 50 متخصصا من وزارة حالات الطوارئ في روسيا إلى ليبيا، وسيذهب المتخصصون الروس من مركز "ليدر" إلى مدينة درنة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ".وأفادت وسائل الإعلام الليبية، سابقا، أنه في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال"، تم تسجيل فيضانات وانجرافات في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة، وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات نتيجة الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود.

https://sputnikarabic.ae/20230914/اليونيسف-حوالي-300-ألف-طفل-في-ليبيا-تأثروا-نتيجة-العاصفة-دانيال-1081052921.html

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