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https://sputnikarabic.ae/20230917/الطيران-البحري-الروسي-يطارد-غواصات-خلال-تدريبات-أسطول-المحيط-الهادئ-فيديو-1081125331.html
الطيران البحري الروسي "يطارد" غواصات خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ... فيديو
الطيران البحري الروسي "يطارد" غواصات خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ... فيديو
عرض طيارو الطيران البحري التابع للبحرية الروسية، لقناة "زفيزدا" الروسية، كيفية اصطياد الغواصات في إطار تدريبات أسطول المحيط الهادئ. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T15:53+0000
2023-09-17T15:53+0000
رصد عسكري
روسيا
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تم استخدام عوامات السونار للبحث عن غواصات العدو الافتراضي.ويجب أن يتم تركيب الأجهزة بعناية حتى لا تؤثر على السفن في البحر الأسود. وتقوم المروحية "كا-27" بعملية "المطاردة"، حيث تقوم بتشكيل "مجال صوتي مائي" لاكتشاف "العدو". المكبر الصوتي المائي حساس للغاية لدرجة يمكنه سماع كل شيء حوله لمسافة عدة كيلومترات.وفي الساحة المجاورة، تؤدي طائرة "إيل-38 إن" مهمة مماثلة. تسقط الطائرة "إيل-38" 18 عوامة، والمروحية "كا-27" 16 عوامة. وهذا يكفي "لإغلاق" مربع البحث الضخم بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مروحية-كا-27-روسية-تدمر-لغما-بحريا-أوكرانيا-تائها-شمال-شرق-مضيق-البسفور-فيديو--1079216650.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الطيران البحري الروسي "يطارد" غواصات خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ... فيديو

15:53 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 31 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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عرض طيارو الطيران البحري التابع للبحرية الروسية، لقناة "زفيزدا" الروسية، كيفية اصطياد الغواصات في إطار تدريبات أسطول المحيط الهادئ.
تم استخدام عوامات السونار للبحث عن غواصات العدو الافتراضي.
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال غورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 14 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا 27" روسية تدمر لغما بحريا أوكرانيا تائها شمال شرق مضيق البوسفور... فيديو
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ويجب أن يتم تركيب الأجهزة بعناية حتى لا تؤثر على السفن في البحر الأسود. وتقوم المروحية "كا-27" بعملية "المطاردة"، حيث تقوم بتشكيل "مجال صوتي مائي" لاكتشاف "العدو". المكبر الصوتي المائي حساس للغاية لدرجة يمكنه سماع كل شيء حوله لمسافة عدة كيلومترات.
وفي الساحة المجاورة، تؤدي طائرة "إيل-38 إن" مهمة مماثلة. تسقط الطائرة "إيل-38" 18 عوامة، والمروحية "كا-27" 16 عوامة. وهذا يكفي "لإغلاق" مربع البحث الضخم بالكامل.
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