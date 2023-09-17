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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230917/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-مصنع-خاركوف-للمدرعات-1081118843.html
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مصنع خاركوف للمدرعات
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مصنع خاركوف للمدرعات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا على ورش الإنتاج في مصنع خاركوف للمدرعات. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T12:43+0000
2023-09-17T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وبينت الدفاع الروسية أنه تمت إصابة خطوط الإنتاج وورش العمل، حيث تتم صيانة وترميم المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمّرت القوات الروسية بواسطة الطيران التكتيكي والمدفعية والصواريخ، معدات وتجمعات للعدو في 114 منطقة أوكرانية.كما أصابت الضربات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 100 واللواء الميكانيكي 67 التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة القريبة من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأضافت وزارة الدفاع أنه تم صد تسع هجمات من قبل المسلحين الأوكرانيين في أربعة اتجاهات في يوم واحد، وخسر العدو أكثر من 600 مقاتل.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لمدفعية-مستا-بي-وهي-تدك-مواقع-الأوكرانيين-في-كوبيانسك-فيديو-1081109290.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مصنع خاركوف للمدرعات

12:43 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا على ورش الإنتاج في مصنع خاركوف للمدرعات.
وبينت الدفاع الروسية أنه تمت إصابة خطوط الإنتاج وورش العمل، حيث تتم صيانة وترميم المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودمّرت القوات الروسية بواسطة الطيران التكتيكي والمدفعية والصواريخ، معدات وتجمعات للعدو في 114 منطقة أوكرانية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمدفعية "مستا-بي" وهي تدك مواقع الأوكرانيين في كوبيانسك... فيديو
05:15 GMT
كما أصابت الضربات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 100 واللواء الميكانيكي 67 التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة القريبة من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع أنه تم صد تسع هجمات من قبل المسلحين الأوكرانيين في أربعة اتجاهات في يوم واحد، وخسر العدو أكثر من 600 مقاتل.
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