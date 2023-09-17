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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230917/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-مباشرة-لتجمعات-القوات-الأوكرانيةفيديو-1081118392.html
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية...فيديو
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T12:14+0000
2023-09-17T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأحد، أن الغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "الغرب" أصابت القوة البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 32 و115 و25 و95 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في مناطق بولديريفكا وسينكوفكا، ومنطقة إيفانوفكا وبيريستوفوي في خاركوف.وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا وأربع مركبات.وتمت إصابة مدفعين هاوتزر ذاتيي الحركة من طراز M109 Paladin أمريكيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع من طراز Krab، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية...فيديو

12:14 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في اتجاه خيرسون
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأحد، أن الغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "الغرب" أصابت القوة البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 32 و115 و25 و95 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في مناطق بولديريفكا وسينكوفكا، ومنطقة إيفانوفكا وبيريستوفوي في خاركوف.
وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا وأربع مركبات.
وتمت إصابة مدفعين هاوتزر ذاتيي الحركة من طراز M109 Paladin أمريكيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع من طراز Krab، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777.
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