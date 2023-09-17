https://sputnikarabic.ae/20230917/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-مباشرة-لتجمعات-القوات-الأوكرانيةفيديو-1081118392.html
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية...فيديو
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T12:14+0000
2023-09-17T12:14+0000
2023-09-17T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأحد، أن الغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "الغرب" أصابت القوة البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 32 و115 و25 و95 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في مناطق بولديريفكا وسينكوفكا، ومنطقة إيفانوفكا وبيريستوفوي في خاركوف.وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا وأربع مركبات.وتمت إصابة مدفعين هاوتزر ذاتيي الحركة من طراز M109 Paladin أمريكيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع من طراز Krab، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777.
سبوتنيك عربي
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية توجه ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية...فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق توجيه المدفعية الروسية الثقيلة ضربات مباشرة لتجمعات القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأحد، أن الغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "الغرب" أصابت القوة البشرية والمعدات للألوية الميكانيكية 32 و115 و25 و95 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في مناطق بولديريفكا وسينكوفكا، ومنطقة إيفانوفكا وبيريستوفوي في خاركوف.
وتم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا وأربع مركبات.
وتمت إصابة مدفعين هاوتزر ذاتيي الحركة من طراز M109 Paladin أمريكيي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع من طراز Krab، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777.