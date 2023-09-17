بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

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تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين.
06:44 GMT 17.09.2023
12:09 GMT 16.09.2023
11:48 GMT 16.09.2023
معهد الجيوفيزياء المغربي: خطر الانهيارات مستمر ما يعرقل وصول المساعدات إلى بعض المناطق الجبلية
11:27 GMT 16.09.2023
11:24 GMT 16.09.2023
الهلال الأحمر المغربي: أولويتنا هي إيصال الجرحى والمرضى للمستشفيات ثم إيصال المساعدات
11:22 GMT 16.09.2023
الهلال الأحمر المغربي: وعورة الطرق عائق رئيس أمام جهود الإغاثة
20:26 GMT 15.09.2023
الملياردير مؤسس شركة "فيرجن"، ريتشارد برانسون، يشرف على قافلة مساعدات إلى جبال الأطلس في المغرب
20:22 GMT 15.09.2023
نادي الرجاء المغربي يبعث قافلة تضامنية إلى المناطق المتضررة من زلزال المغرب
20:18 GMT 15.09.2023
15:11 GMT 15.09.2023
السلطات المغربية تبدأ في تجهيز خيام بإقليم الحوز على شكل حجرات دراسية لصالح أطفال ضحايا الزلزال لتمكينهم من متابعة دراستهم.
13:40 GMT 15.09.2023
13:38 GMT 15.09.2023
الخزينة العامة للمغرب تقرر التسهيل على الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال بإبقاء شبابيك مراكزها المحاسبية مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل.
11:25 GMT 15.09.2023
أعلنت الوكالة المغربية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أنها ستساهم في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال بمبلغ مليار درهم، دعما للجهد التضامني الوطني.
08:32 GMT 15.09.2023
08:30 GMT 15.09.2023
المحكمة الدستورية المغربية تعلن اعتزامها المشاركة في حملة الدعم والتبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
20:07 GMT 14.09.2023
20:06 GMT 14.09.2023
الملك محمد السادس يساهم بمليار درهم في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز
20:06 GMT 14.09.2023
18:06 GMT 14.09.2023
17:54 GMT 14.09.2023
ستمنح الدولة المغربية مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2926 دولارا) للأسر المتضررة من "زلزال الحوز"