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https://sputnikarabic.ae/20230917/تركيا-توقف-المئات-من-الأشخاص-للاشتباه-بانتمائهم-لتنظيمات-محظورة-في-2023-1081124076.html
تركيا توقف مئات الأشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيمات "محظورة" في 2023
تركيا توقف مئات الأشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيمات "محظورة" في 2023
أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الأحد، بأنه تم إيقاف ما مجموعه 6 آلاف و890 شخصا حاولوا دخول البلاد أو مغادرتها بطريقة غير قانونية. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T14:44+0000
2023-09-17T14:45+0000
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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر أمنية، أن السلطات التركية أوقفت 487 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيمات "محظورة"، منذ بداية العام 2023.وأظهرت تحقيقات السلطات التركية بعد فرز وفحص هويات الموقوفين، وجود 487 شخصا ينتمون لتنظيمات تركية محظورة مثل تنظيمي حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" و"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).وأكدت المصادر الأمنية التركية أنه في العام 2022، أوقف الجيش التركي دخول 248 ألف شخص إلى البلاد بطريقة غير قانونية، فضلا عن توقيف 7 آلاف مهاجر غير شرعي، وإلقاء القبض على 789 شخصا يشتبه بانتمائهم لتلك التنظيمات "المحظورة".يشار إلى أن قوات الأمن التركية كثيرا ما تشن عمليات ملاحقة وتعقب في العديد من الولايات لأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات (داعش /وحزب العمال الكردستاني/وغولن)، وذلك منذ أن تعرضت تركيا لتفجيرات وهجمات مسلحة خلال السنوات الماضية.وفي سياق متصل، تمكن جهاز الاستخبارات التركي، في السابع من الشهر الجاري، من تحييد المسؤولة عن تحويل الأموال في حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، في مدينة رميلان السورية.ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية، أن "الاستخبارات التركية، نجحت في تحييد قيادية بارزة في قوات "واي بي جي/ بي كي كي"، تسمى زلفيه بينبير، موضحة أن "زلفية بينبير المعروفة باسم "روجنا"، قد انضمت إلى حزب "بي كي كي" في العام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم المتعددة في كل من سوريا والعراق، حيث استلمت قيادة قوات الأمن "الأسايش" في مدينة كوباني (عين العرب).ويشار إلى أن تركيا قد أعلنت، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا.ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن "الاستخبارات التركية، اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأضافت المصادر أن "الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا".ولفتت الوكالة إلى أن "عناصر الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230907/تركيا-تحيد-قيادية-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-سوريا-1080796016.html
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تركيا توقف مئات الأشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيمات "محظورة" في 2023

14:44 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 14:45 GMT 17.09.2023)
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Bassel Shurtouh
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أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الأحد، بأنه تم إيقاف ما مجموعه 6 آلاف و890 شخصا حاولوا دخول البلاد أو مغادرتها بطريقة غير قانونية.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر أمنية، أن السلطات التركية أوقفت 487 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيمات "محظورة"، منذ بداية العام 2023.
وأظهرت تحقيقات السلطات التركية بعد فرز وفحص هويات الموقوفين، وجود 487 شخصا ينتمون لتنظيمات تركية محظورة مثل تنظيمي حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" و"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).
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7 سبتمبر, 15:07 GMT
وأكدت المصادر الأمنية التركية أنه في العام 2022، أوقف الجيش التركي دخول 248 ألف شخص إلى البلاد بطريقة غير قانونية، فضلا عن توقيف 7 آلاف مهاجر غير شرعي، وإلقاء القبض على 789 شخصا يشتبه بانتمائهم لتلك التنظيمات "المحظورة".
يشار إلى أن قوات الأمن التركية كثيرا ما تشن عمليات ملاحقة وتعقب في العديد من الولايات لأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات (داعش /وحزب العمال الكردستاني/وغولن)، وذلك منذ أن تعرضت تركيا لتفجيرات وهجمات مسلحة خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، تمكن جهاز الاستخبارات التركي، في السابع من الشهر الجاري، من تحييد المسؤولة عن تحويل الأموال في حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، في مدينة رميلان السورية.
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية، أن "الاستخبارات التركية، نجحت في تحييد قيادية بارزة في قوات "واي بي جي/ بي كي كي"، تسمى زلفيه بينبير، موضحة أن "زلفية بينبير المعروفة باسم "روجنا"، قد انضمت إلى حزب "بي كي كي" في العام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم المتعددة في كل من سوريا والعراق، حيث استلمت قيادة قوات الأمن "الأسايش" في مدينة كوباني (عين العرب).
ويشار إلى أن تركيا قد أعلنت، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن "الاستخبارات التركية، اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأضافت المصادر أن "الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا".
ولفتت الوكالة إلى أن "عناصر الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة".
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