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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230917/ثلاثة-أشهر-من-الجحيمالقوات-الأوكرانية-تكشف-بصراحة-عن-الوضع-على-الجبهة-1081120715.html
"ثلاثة أشهر من الجحيم"...القوات الأوكرانية تكشف بصراحة عن الوضع على الجبهة
"ثلاثة أشهر من الجحيم"...القوات الأوكرانية تكشف بصراحة عن الوضع على الجبهة
يشكو الجيش الأوكراني من عدم قدرته على التعامل مع الألغام الروسية، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية نقلا عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T12:50+0000
2023-09-17T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونقلت الصحيفة عن الجنود: "ليس لدينا بعد مقاتلات F-16 حديثة. إنهم (المدربون الغربيون) يطلبون منا تجنب المناطق الملغومة. كيف يمكن تجنبها؟ كل شيء هنا ملغوم، وإذا قمنا بإزالة شيء ما، تظهر ألغام جديدة. كيف يمكن التجول هنا؟".وبحسب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، تحول الهجوم المضاد إلى "ثلاثة أشهر من الجحيم" بسبب الألغام. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأوكراني لا يخسر كمية كبيرة من المعدات فحسب، بل يخسر أيضًا الأفراد.وعلّق الجراح الأوكراني يوري، الذي يعمل في مستشفى عسكري، على الوضع، قائلاً: "هذا أمر مخيف. لدينا هنا معظم الجنود، من الذين نسفتهم الألغام".اعترف العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم قاموا بتقييم الوضع بشكل غير صحيح قبل بدء الهجوم المضاد، لم يخطر ببالهم أن العدو سيكون قوياً للغاية.وخلص الرجل العسكري الأوكراني إلى القول: "إنهم (الروس) يزرعون الألغام ببراعة. ولا ينبغي الاستهانة بهم"، حسب صحيفة "شبيغل".
https://sputnikarabic.ae/20230917/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-مباشرة-لتجمعات-القوات-الأوكرانيةفيديو-1081118392.html
https://sputnikarabic.ae/20230916/كييف-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-الكارثة-في-البحر-الأسود-1081105691.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"ثلاثة أشهر من الجحيم"...القوات الأوكرانية تكشف بصراحة عن الوضع على الجبهة

12:50 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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يشكو الجيش الأوكراني من عدم قدرته على التعامل مع الألغام الروسية، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية نقلا عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة عن الجنود: "ليس لدينا بعد مقاتلات F-16 حديثة. إنهم (المدربون الغربيون) يطلبون منا تجنب المناطق الملغومة. كيف يمكن تجنبها؟ كل شيء هنا ملغوم، وإذا قمنا بإزالة شيء ما، تظهر ألغام جديدة. كيف يمكن التجول هنا؟".
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وبحسب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، تحول الهجوم المضاد إلى "ثلاثة أشهر من الجحيم" بسبب الألغام. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأوكراني لا يخسر كمية كبيرة من المعدات فحسب، بل يخسر أيضًا الأفراد.
وعلّق الجراح الأوكراني يوري، الذي يعمل في مستشفى عسكري، على الوضع، قائلاً: "هذا أمر مخيف. لدينا هنا معظم الجنود، من الذين نسفتهم الألغام".
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اعترف العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم قاموا بتقييم الوضع بشكل غير صحيح قبل بدء الهجوم المضاد، لم يخطر ببالهم أن العدو سيكون قوياً للغاية.
وخلص الرجل العسكري الأوكراني إلى القول: "إنهم (الروس) يزرعون الألغام ببراعة. ولا ينبغي الاستهانة بهم"، حسب صحيفة "شبيغل".
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