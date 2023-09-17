https://sputnikarabic.ae/20230917/دراسة-تكشف-عن-وضعية-غير-متوقعة-تعطيك-أدق-قياس-لضغط-الدم-1081113561.html
دراسة تكشف عن وضعية "غير متوقعة" تعطيك أدق قياس لضغط الدم
دراسة تكشف عن وضعية "غير متوقعة" تعطيك أدق قياس لضغط الدم
تنصح دراسة علمية جديدة باتخاذ وضعية غير شائعة، عند قياس ضغط الدم، من أجل الحصول على نتيجة أكثر دقة. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T09:36+0000
2023-09-17T09:36+0000
2023-09-17T09:36+0000
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وتشير الدراسة التي تم عرضها في الجلسات العلمية لارتفاع ضغط الدم لعام 2023، والتي نظمتها جمعية القلب الأمريكية، إلى أن قياس ضغط الدم أثناء الاستلقاء على الظهر ممددا، وليس الجلوس على كرسي مستقيما كما هو شائع، يؤدي إلى نتائج دقيقة في القراءة.وأوضح مؤلفو الدراسة أن الجهاز العصبي اللاإرادي للإنسان، ينظم ضغط الدم عندما يكون في أوضاع مختلفة، لكن الجاذبية الأرضية قد تتسبب في تجمع الدم في وضعية الجلوس أو الاستقامة، كما أن الجسم لا يتمكن في بعض الأحيان من تنظيم ضغط الدم، عندما يكون مستلقيا أو جالسا أو واقفا، مما قد يؤدي إلى اختلال الأرقام.وتبين الدراسة: "إذا اعتمدنا فقط على ضغط الدم أثناء الجلوس الذي نقيسه عادة، فقد نفتقد الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم أثناء الراحة، لأنه يمكن أن يكون هناك هذا الانخفاض عندما يجلسون أو يقفون".وهنا توضح جينيفر وونغ، وهي طبيبة قلب معتمدة، ومديرة طبية لأمراض القلب في معهد ميموريال كير للقلب والأوعية الدموية، في مركز أورانج كوست الطبي، في فاونتن فالي، بولاية كاليفورنيا: "عادة ما يشعر الناس بالاسترخاء عندما يستلقون، نظرا لارتباط ذلك بالنوم والاسترخاء، ويمكن أن يعطي ذلك مقياسا جيدا لضغط الدم لديهم عندما يكون في أدنى مستوياته.وأردفت: "من المهم التحقق من ارتفاع ضغط الدم عندما نكون مسترخين".وتوصي جمعية القلب الأمريكية في الوقت الحالي، بقياس ضغط الدم أثناء الجلوس على كرسي، مع وضع كلتا القدمين على الأرض، وليس هناك ما يشير إلى أن المنظمة تخطط لتغيير هذه التوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة.
https://sputnikarabic.ae/20230609/اكتشاف-سبب-وعلاج-ارتفاع-ضغط-الدم-الشائع-1077949404.html
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علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
دراسة تكشف عن وضعية "غير متوقعة" تعطيك أدق قياس لضغط الدم
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تنصح دراسة علمية جديدة باتخاذ وضعية غير شائعة، عند قياس ضغط الدم، من أجل الحصول على نتيجة أكثر دقة.
وتشير الدراسة
التي تم عرضها في الجلسات العلمية لارتفاع ضغط الدم لعام 2023، والتي نظمتها جمعية القلب الأمريكية، إلى أن قياس ضغط الدم أثناء الاستلقاء على الظهر ممددا، وليس الجلوس على كرسي مستقيما كما هو شائع، يؤدي إلى نتائج دقيقة في القراءة.
وأوضح مؤلفو الدراسة أن الجهاز العصبي اللاإرادي للإنسان، ينظم ضغط الدم عندما يكون في أوضاع مختلفة، لكن الجاذبية الأرضية قد تتسبب في تجمع الدم في وضعية الجلوس أو الاستقامة، كما أن الجسم لا يتمكن في بعض الأحيان من تنظيم ضغط الدم، عندما يكون مستلقيا أو جالسا أو واقفا، مما قد يؤدي إلى اختلال الأرقام.
وتبين الدراسة: "إذا اعتمدنا فقط على ضغط الدم أثناء الجلوس الذي نقيسه عادة، فقد نفتقد الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم أثناء الراحة، لأنه يمكن أن يكون هناك هذا الانخفاض عندما يجلسون أو يقفون".
وهنا توضح جينيفر وونغ، وهي طبيبة قلب معتمدة، ومديرة طبية لأمراض القلب في معهد ميموريال كير للقلب والأوعية الدموية، في مركز أورانج كوست الطبي، في فاونتن فالي، بولاية كاليفورنيا: "عادة ما يشعر الناس بالاسترخاء عندما يستلقون، نظرا لارتباط ذلك بالنوم والاسترخاء، ويمكن أن يعطي ذلك مقياسا جيدا لضغط الدم لديهم عندما يكون في أدنى مستوياته.
وأردفت: "من المهم التحقق من ارتفاع ضغط الدم
عندما نكون مسترخين".
وتوصي جمعية القلب الأمريكية في الوقت الحالي، بقياس ضغط الدم أثناء الجلوس على كرسي، مع وضع كلتا القدمين على الأرض، وليس هناك ما يشير إلى أن المنظمة تخطط لتغيير هذه التوصيات بناء على نتائج هذه الدراسة.