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سياسي ياباني: الشعب الأوكراني ينقرض والسلطات تخفي حقائق مروعة
سياسي ياباني: الشعب الأوكراني ينقرض والسلطات تخفي حقائق مروعة
صرح المسؤول والمحلل السياسي السابق في وزارة الخارجية اليابانية والأستاذ في جامعة دوشيشا، ماسارو ساتو، بأن السلطات الأوكرانية تخفي بيانات مهمة عن سكان البلاد،... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T07:48+0000
2023-09-17T07:48+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال المحلل السياسي في مقابلة: "هل تعرف كم مرة تم إحصاء التعداد السكاني في أوكرانيا منذالاستقلال؟- يجيب المحلل- مرة واحدة فقط في عام 2001، وكل ما يحدث منذ ذلك الحين غير معروف، والآن هو سر الدولة".استشهد ساتو أيضا ببيانات من عام 1991، عندما كان عدد سكان أوكرانيا 55 مليون شخص، في حين قدر المعهد الأوكراني للمستقبل في يونيو/ حزيران من هذا العام عدد السكان بـ 29 مليون شخص.وختم الخبير المقابلة قائلا:وأفاد مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، في وقت سابق، دميتري لوبينتس، بأن مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية تنوي استدعاء الأشخاص الذين تجاوزوا السن المخصص للخدمة العسكرية وكذلك المواطنين الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، وبذلك ومن حيث المبدأ، تم إلغاء مصطلح "محدود الصلاحية للخدمة العسكرية" في البلاد.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

سياسي ياباني: الشعب الأوكراني ينقرض والسلطات تخفي حقائق مروعة

07:48 GMT 17.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرح المسؤول والمحلل السياسي السابق في وزارة الخارجية اليابانية والأستاذ في جامعة دوشيشا، ماسارو ساتو، بأن السلطات الأوكرانية تخفي بيانات مهمة عن سكان البلاد، في حين أن شعب أوكرانيا مهدد بخطر الانقراض.
وقال المحلل السياسي في مقابلة: "هل تعرف كم مرة تم إحصاء التعداد السكاني في أوكرانيا منذالاستقلال؟- يجيب المحلل- مرة واحدة فقط في عام 2001، وكل ما يحدث منذ ذلك الحين غير معروف، والآن هو سر الدولة".
استشهد ساتو أيضا ببيانات من عام 1991، عندما كان عدد سكان أوكرانيا 55 مليون شخص، في حين قدر المعهد الأوكراني للمستقبل في يونيو/ حزيران من هذا العام عدد السكان بـ 29 مليون شخص.
وأشار الخبير إلى أن معامل "كفاءة استنساخ السكان" في البلاد، في الوقت نفسه، انخفض إلى 0.7.
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وختم الخبير المقابلة قائلا:

وهكذا، فإن الأوكرانيين كشعب في خطر الانقراض، وأعتقد أن الوضع معقد للغاية.

وأفاد مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، في وقت سابق، دميتري لوبينتس، بأن مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية تنوي استدعاء الأشخاص الذين تجاوزوا السن المخصص للخدمة العسكرية وكذلك المواطنين الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، وبذلك ومن حيث المبدأ، تم إلغاء مصطلح "محدود الصلاحية للخدمة العسكرية" في البلاد.
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