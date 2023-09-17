https://sputnikarabic.ae/20230917/شاهد-من-ضاحية-البياضة-الليبية-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-تداعيات-إعصار-دانيال-1081134811.html

شاهد من ضاحية البياضة الليبية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تداعيات إعصار دانيال... فيديو وصور

شاهد من ضاحية البياضة الليبية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تداعيات إعصار دانيال... فيديو وصور

تأثرت ضاحية البياضة الليبية بإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد، يوم الأحد الماضي، وتعتبر الضاحية إحدى مناطق الجبل الأخضر، وتقع بين مدينتي المرج والبيضاء وتتميز... 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T18:57+0000

2023-09-17T18:57+0000

2023-09-17T19:30+0000

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لم تسلم البياضة من آثار إعصار دانيال المدمر، حيث تحدث أحد سكان هذه الضاحية لمراسل "سبوتنيك" عندما رآه يلتقط الصور، قائلا له إن "دانيال" مر من هنا.وأضاف المتحدث بأن أضرار البياضة بالغة، حيث أغرقت المياه المنازل بالكامل كما دمرت السيارات وأعمدة الكهرباء، حتى أصبحت المنطقة في وضع حرج جدا.ورصد مراسل "سبوتنيك" المعدات وهي تفتح مسارات الطرق التي غطاها الوحل، وعندما سألنا عمن يقوم بهذا العمل امتنع عن الظهور بشكل رسمي، لكنه حدثنا بأنها جهود تطوعية نظرا لأن وضع مدينة درنة أخطر بكثير.ويعاني سكان ضاحية البياضة من نقص في المفروشات والأغطية والمواد الغذائية، نظرا لوضع المدينة التي غمرتها المياه بشكل كامل.في سياق متصل، أظهرت لقطات حصل عليها مراسل "سبوتنيك" كميات كبيرة من المياه غمرت مدينة المرج الليبية، بعدما اجتاحها الإعصار، على الرغم من أنه لم يسبب أضرارا بالغة بها مقارنة بالمدن والمناطق المحيطة بها، فيما لاتزال المياه تغطي المنطقة الممتدة شرق المدينة، وغطت عددا من المنازل والسيارات.من جانبها، رفعت القوات المسلحة الليبية مستوى الاستعداد فور وقوع الفيضانات، وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أمس السبت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تطورات الأحداث بعد الفيضانات التي ضربت ليبيا، يوم الأحد الماضي، وتسببت في آلاف القتلى والمشردين.

https://sputnikarabic.ae/20230917/سيناريو-ليبيا-الحكومة-العراقية-تصدر-توضيحا-بشأن-مخاوف-انهيار-سد-الموصل-1081115643.html

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