شاهد من ضاحية البياضة الليبية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تداعيات إعصار دانيال... فيديو وصور
18:57 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 19:30 GMT 17.09.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حصري
تأثرت ضاحية البياضة الليبية بإعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد، يوم الأحد الماضي، وتعتبر الضاحية إحدى مناطق الجبل الأخضر، وتقع بين مدينتي المرج والبيضاء وتتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة.
لم تسلم البياضة من آثار إعصار دانيال المدمر، حيث تحدث أحد سكان هذه الضاحية لمراسل "سبوتنيك" عندما رآه يلتقط الصور، قائلا له إن "دانيال" مر من هنا.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
1/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
2/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
3/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
4/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
5/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
6/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
7/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
8/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
9/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
10/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
11/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
1/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
2/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
3/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
4/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
5/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
6/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
7/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
8/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
9/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
10/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
11/11
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ضاحية البياضة الجبلية إحدى مناطق الجبل الأخضر في ليبيا
وأضاف المتحدث بأن أضرار البياضة بالغة، حيث أغرقت المياه المنازل بالكامل كما دمرت السيارات وأعمدة الكهرباء، حتى أصبحت المنطقة في وضع حرج جدا.
ورصد مراسل "سبوتنيك" المعدات وهي تفتح مسارات الطرق التي غطاها الوحل، وعندما سألنا عمن يقوم بهذا العمل امتنع عن الظهور بشكل رسمي، لكنه حدثنا بأنها جهود تطوعية نظرا لأن وضع مدينة درنة أخطر بكثير.
ويعاني سكان ضاحية البياضة من نقص في المفروشات والأغطية والمواد الغذائية، نظرا لوضع المدينة التي غمرتها المياه بشكل كامل.
في سياق متصل، أظهرت لقطات حصل عليها مراسل "سبوتنيك" كميات كبيرة من المياه غمرت مدينة المرج الليبية، بعدما اجتاحها الإعصار، على الرغم من أنه لم يسبب أضرارا بالغة بها مقارنة بالمدن والمناطق المحيطة بها، فيما لاتزال المياه تغطي المنطقة الممتدة شرق المدينة، وغطت عددا من المنازل والسيارات.
من جانبها، رفعت القوات المسلحة الليبية مستوى الاستعداد فور وقوع الفيضانات، وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أمس السبت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تطورات الأحداث بعد الفيضانات التي ضربت ليبيا، يوم الأحد الماضي، وتسببت في آلاف القتلى والمشردين.