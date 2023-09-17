https://sputnikarabic.ae/20230917/علماء-يكتشفون-في-الصين-أول-حفرة-على-قمة-جبل-في-العالم-تشكلت-بفعل-اصطدام-نيزك-صور-1081118693.html

علماء يكتشفون في الصين أول حفرة على قمة جبل في العالم تشكلت بفعل اصطدام نيزك... صور

علماء يكتشفون في الصين أول حفرة على قمة جبل في العالم تشكلت بفعل اصطدام نيزك... صور

اكتشف علماء أول حفرة اصطدامية معروفة في العالم على قمة جبل، في المنطقة الشمالية الشرقية من ‏الصين.‏ 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T12:37+0000

2023-09-17T12:37+0000

2023-09-17T12:37+0000

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وأشار العلماء إلى أن الحفرة، التي على شكل وعاء، موجودة في قمة جبل بايجفنغ في مقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، وهي ناجمة عن انفجار قطعة من مادة فضائية.وكشف تحليل عينات الصخور من الموقع عن ميزات لا يمكن أن تكون قد تشكلت إلا من خلال حادث تصادم، بحسب ورقة بحثية نشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، تشين مينغ، الباحث في مركز أبحاث الضغط العالي والتكنولوجيا المتقدمة في بكين، إن موقع الحفرة في قمة الجبل جعلها فريدة من نوعها بين الحفر المؤكدة في العالم.وأضاف أن "الشيء الغريب هو أن هذه الحفرة تقع بالكامل على قمة جبل"، مضيفا أنها كانت أيضا على أعلى ارتفاع مقارنة بمحيطها، من جميع الحفر المعروفة التي تم اكتشافها.ويبلغ قطر الحفرة 1400 متر (4600 قدم)، وتقع بين قمتين، ويعتقد الباحثون أنها تشكلت عندما اصطدم نيزك أو جسم مماثل من خارج كوكب الأرض بالجبل.كما لفت العلماء إلى أن تشكيل الحفرة الاصطدامية، أدى إلى تغيير التضاريس الأصلية لجبل بايجفنغ، إذ حوّل قمته إلى قمة مزدوجة بارتفاع 1318 مترا و1300 متر.وتم العثور على شظايا صخرية من حول الحفرة، تحتوي في معظمها على الحجر الرملي، بالإضافة إلى كمية صغيرة من الجرانيت، يعود تاريخها إلى العصر الجوراسي، الذي انتهى قبل نحو 145 مليون عام.وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن تأكيد أصل حفرة جبل بايجفنغ يمكن أن يوفر منظورا جديًا لكيفية تشكيل أحداث الاصطدام للهياكل، في تضاريس فريدة من نوعها.

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