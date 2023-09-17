https://sputnikarabic.ae/20230917/نائب-رئيس-الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-لـسبوتنيك-نجحنا-بتخفيف-الأزمة-في-الجبل-الأخضر-1081114741.html

نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لـ"سبوتنيك": نجحنا بتخفيف الأزمة في الجبل الأخضر

نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لـ"سبوتنيك": نجحنا بتخفيف الأزمة في الجبل الأخضر

أشاد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، سالم معتوق الزادمة، اليوم الأحد، بنجاح الجهود الوطنية في الاستجابة للكارثة الإنسانية في مدن وقرى الجبل... 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T10:20+0000

2023-09-17T10:20+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وأشار الزادمة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الجهود الوطنية التي استجابت للكارثة الإنسانية نجحت في التخفيف من وطأة الكارثة التي حلت على مدن وقرى الجبل الأخضر الأشم بشكل عام ومدينة درنة بشكل خاص، وبالرغم من أن الحكومة الليبية تعاني من شح الموارد والإمكانيات إلا أنها انتقلت إلى مدينة درنة منذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة ولم تغادر المناطق المنكوبة".وأضاف أن "الطبيعة المتسامحة والتصالحية لأبناء الشعب الليبي وصمود النسيج الاجتماعي أمام التحديات، يبين أن الوقت الآن مناسب للدفع بجهود المصالحة الوطنية ونبذ كل الأسباب التي تفرق بين الليبيين".وأشار إلى "التسابق بين جميع المدن في استقبال النازحين من أهالي مدينة درنة"، موضحا أنه "جسّد ملحمة وطنية أذهلت العالم بأسره وأصبحت حديث القنوات والصحف والمجلات وجميع وسائل الإعلام".كما أشاد بالجهود الجبارة التي تقوم بها القوات المسلحة، معربا عن تقديره "لشهداء الواجب من أبناء المؤسسة العسكرية، والدور المفصلي الذي تقوم به القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لاحتواء تبعات الكارثة في المدن المنكوبة".وقدم "أسمى آيات الشكر والعرفان لكل الدول والمنظمات التي سارعت في مد يد العون للشعب الليبي".وجدد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، سالم معتوق الزادمة، مناشدة المجتمع الدولي بتكثيف جهوده وإرسال أطقم المساعدة المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والدعم اللوجستي والفني والإغاثة، مؤكدا أن "حجم الكارثة أكبر من إمكانيات الدولة الليبية".وحذر من "محاولات ضعاف النفوس الذين يسعون لتوظيف هذه الكارثة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية".وشهدت مناطق الشرق الليبي سيولا وفيضانات عارمة، تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية.وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر الليبي، فإن حصيلة القتلى تجاوزت 11 ألفاً، والمفقودين نحو 20 ألفاً.ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد أُجبر ما لا يقل عن 30 ألف شخص، على مغادرة منازلهم في درنة.وأغلقت المطارات والموانئ البحرية في المنطقة وتم إعلان مدينتي سوسة ودرنة شرقي البلاد، مناطق منكوبة.

https://sputnikarabic.ae/20230915/المنظمة-الدولية-للهجرة-نزوح-أكثر-من-38-ألف-شخص-في-ليبيا-بسبب-إعصار-دانيال-1081071581.html

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