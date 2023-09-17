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هزة أرضية تضرب ولاية قالمة الجزائرية
هزة أرضية تضرب ولاية قالمة الجزائرية
سجلت ولاية قالمة الجزائرية، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T16:14+0000
2023-09-17T16:14+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المركز بيانا أوضح فيه أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر، كما تم تحديد مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح في ولاية قالمة.يذكر أنه في وقت سابق، داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي. ‏من جانبها، هرعت فرق الإطفاء من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر، حيث تمكنت من إخماد الحرائق، التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.يأتي ذلك في ظل سلسلة كوارث بيئة شهدها شمال غرب قارة أفريقيا، بداية من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الذي وقع مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، وهو الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.كما ضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، والذي كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة أسفرت عن قتل وتشريد الآلاف.
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العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

هزة أرضية تضرب ولاية قالمة الجزائرية

16:14 GMT 17.09.2023
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
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سجلت ولاية قالمة الجزائرية، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المركز بيانا أوضح فيه أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر، كما تم تحديد مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح في ولاية قالمة.
يذكر أنه في وقت سابق، داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي. ‏
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
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من جانبها، هرعت فرق الإطفاء من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر، حيث تمكنت من إخماد الحرائق، التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.
تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، 9 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
06:42 GMT
يأتي ذلك في ظل سلسلة كوارث بيئة شهدها شمال غرب قارة أفريقيا، بداية من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الذي وقع مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، وهو الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
كما ضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، والذي كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة أسفرت عن قتل وتشريد الآلاف.
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Семьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT
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