https://sputnikarabic.ae/20230917/هزة-أرضية-تضرب-ولاية-قالمة-الجزائرية-1081126014.html

هزة أرضية تضرب ولاية قالمة الجزائرية

هزة أرضية تضرب ولاية قالمة الجزائرية

سجلت ولاية قالمة الجزائرية، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر. 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T16:14+0000

2023-09-17T16:14+0000

2023-09-17T16:14+0000

العالم العربي

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

أخبار ليبيا اليوم

زلزال

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المركز بيانا أوضح فيه أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر، كما تم تحديد مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح في ولاية قالمة.يذكر أنه في وقت سابق، داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي. ‏من جانبها، هرعت فرق الإطفاء من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر، حيث تمكنت من إخماد الحرائق، التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.يأتي ذلك في ظل سلسلة كوارث بيئة شهدها شمال غرب قارة أفريقيا، بداية من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الذي وقع مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، وهو الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.كما ضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، والذي كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة أسفرت عن قتل وتشريد الآلاف.

https://sputnikarabic.ae/20230915/نشوب-حريق-بإحدى-غابات-ولاية-بجاية-في-الجزائر-وإخلاء-المنطقة-من-السكان-فيديو-1081082078.html

https://sputnikarabic.ae/20230917/بث-مباشر-لتطورات-زلزال-المغرب-المدمر-واستمرار-عمليات-البحث-والإنقاذ-1081030470.html

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار