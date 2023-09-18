https://sputnikarabic.ae/20230918/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-ضد-الإصلاح-القضائي-في-تل-أبيب-1081137382.html
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب، يوم الأحد، للأسبوع السابع والثلاثين من الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب جلسة استماع في... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T00:30+0000
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وكان رمز الاحتجاج في تل أبيب هو وثيقة إعلان الاستقلال الإسرائيلي عام 1948، الذي أعلن قيام الدولة وحدد المبادئ الأساسية لوجودها كدولة يهودية ديمقراطية.وسار المتظاهرون من شارع روتشيلد إلى شارع كابلان حاملين نسخة ضخمة من الوثيقة، وتوجه بعض المتظاهرين إلى مطار بن غوريون، حيث من المقرر أن يغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.وفي 12 سبتمبر/أيلول، بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في الالتماسات المقدمة ضد الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان الإسرائيلي في يوليو/تموز، والذي يحد من سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة من خلال إعلانها غير معقولة، تمت الموافقة على الإصلاح في ظل مقاطعة المعارضة ووسط احتجاجات على مستوى البلاد استمرت لأشهر.عدل الإصلاح القضائي أحد القوانين الأساسية في إسرائيل التي تشكل أساس دستورها المستقبلي. وإذا تم إلغاؤه، فسيكون هذا أول تدخل من نوعه من قبل المحكمة العليا في تاريخ الدولة اليهودية ويمكن أن يغرقها في أزمة دستورية أعمق.ويدعي أنصار الإصلاح أنه خطوة ضرورية لتمكين حكومة منتخبة ديمقراطيا من متابعة سياسات لصالح غالبية المواطنين الإسرائيليين. ويقول خصومهم إن ذلك سيجعل من الصعب على المحكمة العليا التدخل عندما يتخذ المسؤولون المنتخبون قرارات تعسفية أو متطرفة أو فاسدة.
https://sputnikarabic.ae/20230917/معارضون-لنتنياهو-ينشرون-شعارات-مناهضة-له-على-مقر-الأمم-المتحدة-في-نيويورك-1081121092.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, بنيامين نتنياهو
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
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خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب، يوم الأحد، للأسبوع السابع والثلاثين من الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب جلسة استماع في المحكمة العليا ضد التدخل في القوانين الأساسية للبلاد.
وكان رمز الاحتجاج في تل أبيب هو وثيقة إعلان الاستقلال الإسرائيلي
عام 1948، الذي أعلن قيام الدولة وحدد المبادئ الأساسية لوجودها كدولة يهودية ديمقراطية.
وسار المتظاهرون من شارع روتشيلد إلى شارع كابلان حاملين نسخة ضخمة من الوثيقة، وتوجه بعض المتظاهرين إلى مطار بن غوريون، حيث من المقرر أن يغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.
وفي 12 سبتمبر/أيلول، بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في الالتماسات المقدمة ضد الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان الإسرائيلي في يوليو/تموز، والذي يحد من سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة من خلال إعلانها غير معقولة، تمت الموافقة على الإصلاح في ظل مقاطعة المعارضة ووسط احتجاجات على مستوى البلاد استمرت لأشهر.
عدل الإصلاح القضائي أحد القوانين الأساسية في إسرائيل التي تشكل أساس دستورها المستقبلي. وإذا تم إلغاؤه، فسيكون هذا أول تدخل من نوعه من قبل المحكمة العليا في تاريخ الدولة اليهودية ويمكن أن يغرقها في أزمة دستورية أعمق.
ويدعي أنصار الإصلاح أنه خطوة ضرورية لتمكين حكومة منتخبة ديمقراطيا من متابعة سياسات لصالح غالبية المواطنين الإسرائيليين. ويقول خصومهم إن ذلك سيجعل من الصعب على المحكمة العليا التدخل عندما يتخذ المسؤولون المنتخبون قرارات تعسفية أو متطرفة أو فاسدة.