https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-اثنين-من-الإيرانيين-الذين-أفرجت-عنهم-الولايات-المتحدة-الأمريكية-يصلون-قطر-1081157795.html

وصول إيرانيين أفرجت عنهم واشنطن إلى قطر و5 أمريكيين يغادرون طهران ضمن صفقة تبادل سجناء

وصول إيرانيين أفرجت عنهم واشنطن إلى قطر و5 أمريكيين يغادرون طهران ضمن صفقة تبادل سجناء

وصل اثنين من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T13:14+0000

2023-09-18T13:14+0000

2023-09-18T14:17+0000

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ومن المقرر أن يغادر الإيرانيين المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.كما أطلقت واشنطن 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن طائرة قطرية تقلع من مطار طهران في اتجاه الدوحة وعلى متنها 5 سجناء أمريكيين أطلقت إيران سراحهم في إطار الصفقة، بينما أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيرانية، لحظات صعود الأمريكيين الخمسة على متن الطائرة في مطار طهران.ووأكد البيت الأبيض إفراج السلطات الإيرانية عن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران مشيرا إلى أنهم يغادرون على متن طائرة من طهران.وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "إنهم ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، ولكن على متن طائرة. لا نعرف كيف حالهم بعد. لا أستطيع إلا أن أتخيل أنهم يشعرون بالارتياح الشديد".وأضاف أنه خلال ساعة تقريبا، سيقوم الأمريكيون المفرج عنهم بهبوط مؤقت خارج حدود إيران، وبعد ذلك سيعودون إلى ديارهم.وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن 5 من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.ولفتت إلى أن ذلك سيتم ضمن صفقة تبادل سجناء تشمل 5 أمريكيين مسجونين في إيران.يذكر أنه في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن إخلاء سبيل الإيرانيين الخمسة، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أشار في وقت سابق، إلى اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.

https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الإيرانية-تعلن-تبادل-5-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1081147991.html

https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html

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