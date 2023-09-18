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https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-اثنين-من-الإيرانيين-الذين-أفرجت-عنهم-الولايات-المتحدة-الأمريكية-يصلون-قطر-1081157795.html
وصول إيرانيين أفرجت عنهم واشنطن إلى قطر و5 أمريكيين يغادرون طهران ضمن صفقة تبادل سجناء
وصول إيرانيين أفرجت عنهم واشنطن إلى قطر و5 أمريكيين يغادرون طهران ضمن صفقة تبادل سجناء
وصل اثنين من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T13:14+0000
2023-09-18T14:17+0000
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ومن المقرر أن يغادر الإيرانيين المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.كما أطلقت واشنطن 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن طائرة قطرية تقلع من مطار طهران في اتجاه الدوحة وعلى متنها 5 سجناء أمريكيين أطلقت إيران سراحهم في إطار الصفقة، بينما أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيرانية، لحظات صعود الأمريكيين الخمسة على متن الطائرة في مطار طهران.ووأكد البيت الأبيض إفراج السلطات الإيرانية عن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران مشيرا إلى أنهم يغادرون على متن طائرة من طهران.وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "إنهم ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، ولكن على متن طائرة. لا نعرف كيف حالهم بعد. لا أستطيع إلا أن أتخيل أنهم يشعرون بالارتياح الشديد".وأضاف أنه خلال ساعة تقريبا، سيقوم الأمريكيون المفرج عنهم بهبوط مؤقت خارج حدود إيران، وبعد ذلك سيعودون إلى ديارهم.وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن 5 من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.ولفتت إلى أن ذلك سيتم ضمن صفقة تبادل سجناء تشمل 5 أمريكيين مسجونين في إيران.يذكر أنه في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن إخلاء سبيل الإيرانيين الخمسة، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أشار في وقت سابق، إلى اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الإيرانية-تعلن-تبادل-5-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1081147991.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر

وصول إيرانيين أفرجت عنهم واشنطن إلى قطر و5 أمريكيين يغادرون طهران ضمن صفقة تبادل سجناء

13:14 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 18.09.2023)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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وصل اثنين من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.
ومن المقرر أن يغادر الإيرانيين المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة
08:33 GMT
كما أطلقت واشنطن 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن طائرة قطرية تقلع من مطار طهران في اتجاه الدوحة وعلى متنها 5 سجناء أمريكيين أطلقت إيران سراحهم في إطار الصفقة، بينما أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيرانية، لحظات صعود الأمريكيين الخمسة على متن الطائرة في مطار طهران.
ووأكد البيت الأبيض إفراج السلطات الإيرانية عن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران مشيرا إلى أنهم يغادرون على متن طائرة من طهران.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "إنهم ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، ولكن على متن طائرة. لا نعرف كيف حالهم بعد. لا أستطيع إلا أن أتخيل أنهم يشعرون بالارتياح الشديد".
وأضاف أنه خلال ساعة تقريبا، سيقوم الأمريكيون المفرج عنهم بهبوط مؤقت خارج حدود إيران، وبعد ذلك سيعودون إلى ديارهم.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن 5 من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
ولفتت إلى أن ذلك سيتم ضمن صفقة تبادل سجناء تشمل 5 أمريكيين مسجونين في إيران.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
بلينكن: صفقة إفراج إيران عن سجناء أمريكيين لا تشمل تخفيف العقوبات المفروضة عليها
10 أغسطس, 22:05 GMT
يذكر أنه في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن إخلاء سبيل الإيرانيين الخمسة، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أشار في وقت سابق، إلى اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.
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