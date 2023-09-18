https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-بولندا-والمجر-وسلوفاكيا-تقاطع-المفوضية-الأوروبية-بعد-تهديدات-من-كييف-1081163695.html

إعلام: بولندا والمجر وسلوفاكيا تقاطع المفوضية الأوروبية بعد تهديدات من كييف

إعلام: بولندا والمجر وسلوفاكيا تقاطع المفوضية الأوروبية بعد تهديدات من كييف

قررت وارسو وبودابست وبراتيسلافا مقاطعة منصة التنسيق التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن الحبوب الأوكرانية في بروكسل، حسبما ذكرت وكالات، نقلا عن مصدر في الاتحاد... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T16:00+0000

2023-09-18T16:00+0000

2023-09-18T16:00+0000

العالم

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وجاء في المنشور أن "بولندا والمجر وسلوفاكيا ترفض العمل في إطار المنصة للحذر من أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم المعلومات المقدمة في إطار منصة التنسيق ضد هذه الدول الثلاثة خلال الإجراءات في منظمة التجارة العالمية".أعلن، اليوم، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا عن خطط كييف لرفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد ثلاث دول مجاورة. ووفقا له، ستحاول سلطات البلاد إثبات أن تصرفات بولندا وسلوفاكيا والمجر غير قانونية.وقررت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضية، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدة دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال إجراءات مراقبة الصادرات. وبعد فترة وجيزة، فرضت بولندا وسلوفاكيا والمجر من جانب واحد حظراً على الحبوب على أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، مددت بودابست الحظر على أساس وطني، حيث تم إدراج 24 منتجًا في قائمة الواردات المحظورة. وتضمنت بالإضافة إلى الحبوب أنواعاً مختلفة من اللحوم والدواجن والبيض والعسل والخضروات والنبيذ.

https://sputnikarabic.ae/20230913/المجر-تقرر-إبقاء-الحظر-المفروض-على-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-بغض-النظر-عن-قرار-الاتحاد-الأوروبي-1081002773.html

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