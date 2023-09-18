https://sputnikarabic.ae/20230918/إيلون-ماسك-ينتقد-الهجوم-المضاد-لنظام-كييف-1081148285.html
إيلون ماسك ينتقد "الهجوم المضاد" لنظام كييف
إيلون ماسك ينتقد "الهجوم المضاد" لنظام كييف
أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يقينه من عدم جدوى الهجوم المضاد الأوكراني بسبب ضعف النتائج مقارنة بالتكاليف البشرية والمادية. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:44+0000
2023-09-18T08:44+0000
2023-09-18T08:44+0000
إيلون ماسك
العالم
أخبار أوكرانيا
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وردّ مالك شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، اليوم الاثنين، على منشور لأحد المستخدمين لشبكته الاجتماعية "إكس"، والذي نشر صورة حول ما سماه "مكاسب أوكرانية بالكاد يمكن رؤيتها على الخريطة".وعلّق ماسك بمنشور، قائلا: "الكثير من الموت (من الأوكرانيين) مقابل القليل".وأعلن إيلون ماسك، في 9 أيلول/ سبتمبر، أن شروط خدمة نظام شركته للأقمار الصناعية تحظر استخدامه للأغراض العسكرية، وذلك ردا على التقارير التي أفادت بإحباط هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تحظر شروط الخدمة بوضوح استخدام "ستارلينك" في العمليات العسكرية الهجومية، نظرًا لأننا نظام مدني، لذلك طلبوا مرة أخرى شيئا كان محظورا صراحة".وفقًا لماسك، لم يعد هو ولا أي شخص آخر بأن النظام سيعمل في شبه جزيرة القرم.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, العالم, أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك, العالم, أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك ينتقد "الهجوم المضاد" لنظام كييف
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أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يقينه من عدم جدوى الهجوم المضاد الأوكراني بسبب ضعف النتائج مقارنة بالتكاليف البشرية والمادية.
وردّ مالك شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، اليوم الاثنين، على منشور لأحد المستخدمين لشبكته الاجتماعية "إكس"، والذي نشر صورة حول ما سماه "مكاسب أوكرانية بالكاد يمكن رؤيتها على الخريطة".
وعلّق ماسك بمنشور، قائلا: "الكثير من الموت (من الأوكرانيين) مقابل القليل".
وأعلن إيلون ماسك، في 9 أيلول/ سبتمبر، أن شروط خدمة نظام شركته للأقمار الصناعية تحظر استخدامه للأغراض العسكرية، وذلك ردا على التقارير التي أفادت بإحباط هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.
وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تحظر شروط الخدمة بوضوح استخدام "ستارلينك" في العمليات العسكرية الهجومية، نظرًا لأننا نظام مدني، لذلك طلبوا مرة أخرى شيئا كان محظورا صراحة".
وأضاف ماسك أن هناك فرقًا بين رفض التصرف بناءً على أوامر أوكرانيا وإجراء تغييرات متعمدة على ستارلينك لإحباطها.
وفقًا لماسك
، لم يعد هو ولا أي شخص آخر بأن النظام سيعمل في شبه جزيرة القرم.