https://sputnikarabic.ae/20230918/الإمارات-تعلن-مصادرة-356-مليون-دولار-لمكافحة-غسيل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-1081159411.html
الإمارات تعلن مصادرة 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات تعلن مصادرة 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إنها أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال النصف الأول من العام الحالي. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T13:54+0000
2023-09-18T13:54+0000
2023-09-18T13:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101550/22/1015502250_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fe075909ead23766847ce196c698ead6.jpg
وكشف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، حامد الزعابي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن نجاح البلاد في مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من شهر مارس/ آذار، حتى منتصف يوليو/ تموز 2023.وتابع الزعابي، مشيرا إلى أن "الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، أصدرت غرامات جماعية، تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم".وشدد المسؤول الإماراتي على أن سلطات بلاده "مستمرة في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، استمرار بلاده في توسيع التعاون الدولي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.يشار إلى أن مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، أكد في مارس 2022، أن التزام بلاده الراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية، موضحا أن "العديد من الاقتصادات تواجه هذه الجريمة".وجاءت تصريحات قرقاش، بعد صدور بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أشارت إلى أن قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خلال 2021، بلغت نحو 1.048 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الإمارات-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-مصر-بشأن-مكافحة-غسيل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-1073620786.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101550/22/1015502250_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_4270542302166f9996b5bbe2f4bc027c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الإمارات تعلن مصادرة 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تابعنا عبر
قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إنها أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكشف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، حامد الزعابي، في تصريحات لوكالة
الأنباء الإماراتية "وام"، عن نجاح البلاد في مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من شهر مارس/ آذار، حتى منتصف يوليو/ تموز 2023.
وتابع الزعابي، مشيرا إلى أن "الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، أصدرت غرامات جماعية، تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم".
وشدد المسؤول الإماراتي على أن سلطات بلاده "مستمرة في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأردف: "نتطلّع قدما للاستمرار في التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من 2023".
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، استمرار بلاده في توسيع التعاون الدولي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، أكد في مارس 2022، أن التزام بلاده الراسخ بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية
، موضحا أن "العديد من الاقتصادات تواجه هذه الجريمة".
وجاءت تصريحات قرقاش، بعد صدور بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أشارت إلى أن قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خلال 2021، بلغت نحو 1.048 مليار دولار.