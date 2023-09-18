https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الأمريكي-يطلب-مساعدة-السكان-للعثور-على-طائرة-باهظة-الثمن-1081139727.html

الجيش الأمريكي يطلب مساعدة السكان للعثور على طائرة باهظة الثمن

الجيش الأمريكي يطلب مساعدة السكان للعثور على طائرة باهظة الثمن

طلب الجيش الأمريكي من سكان ولاية كارولاينا الجنوبية المساعدة في البحث عن طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" ذات الثمن الباهظ. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T06:32+0000

2023-09-18T06:32+0000

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وقال موقع "العين" الإخباري إن الجيش الأمريكي نشر تفاصيل الحادث، وأوضح أن الطيار اضطر إلى القفز من الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس بسبب مشكلة طارئة، ثم اختفت الطائرة التي تمتلك تقنيات لتجنب الكشف عن طريق الرادار.وأشار الجيش في بيانه إلى أن قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، تبلغ نحو 80 مليون دولار، وبينما نجا القبطان، لم يتمكن الجيش من العثور على الطائرة، ما دفع قاعدة "تشارلستون" لطلب مساعدة السكان.وناشد حساب قاعدة "تشارلستون" الأمريكية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) السكان قائلا: "إذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث في تحديد مكان إف-35، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع".في السياق ذاته، أكد المسؤولون عن القاعدة العسكرية أن عمليات البحث التي تتم بالتنسيق مع سلطات الطيران الأمريكية، وتجري في محيط بحيرتين تقعان إلى الشمال من مدينة تشارلستون، يتوقع أن المقاتلة سقطت في إحداهما.وفي وقت سابق، أعلن العميد صمد آقا محمدي، رئيس منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيراني، أن إيران تمتلك القدرة على اعتراض واستهداف طائرات "إف-35".وأشار آقا محمدي في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية إلى تقدم إيران الإيجابي في مجال أنظمة الليزر، بما في ذلك التشويش والخداع الإلكتروني.وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تمتلك بالفعل القدرة على مراقبة واعتراض واستهداف طائرات "إف-35". وأضاف أن إيران تعتبر من الدول المتقدمة في مجال الحرب الإلكترونية ومواجهة أساليب التشويش الإلكتروني المختلفة.

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https://sputnikarabic.ae/20230819/الجيش-الإيراني-يعلن-رصد-تحليق-طائرات-إف-35-الأمريكية-في-الخليج-1080220429.html

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