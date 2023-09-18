https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يدمر-مواقع-تخزين-ذخائر-اليورانيوم-الأوكرانية-عاجل-1081151764.html
الجيش الروسي يدمر مواقع تخزين ذخائر اليورانيوم الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر مواقع تخزين ذخائر اليورانيوم الأوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت مواقع تخزين أوكرانية لذخيرة اليورانيوم المنضب وصواريخ كروز "ستورم شادو"، وألحقت أضرار... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T11:12+0000
2023-09-18T11:12+0000
2023-09-18T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت في بيان: "الليلة، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة تطلق من الجو عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة، على مواقع تخزين صواريخ كروز "ستورم شادو" وذخيرة اليورانيوم المنضب التابعة لنظام كييف، بالإضافة إلى مراكز للاستطلاع اللاسلكي وتدريب مجموعات التخريب التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية". وأضافت أن "هدف الضربة تحقق، وتمت إصابة جميع الأهداف”.كما أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية دمرت خمس قذائف من راجمات هيمارس و 27 طائرة مسيرة في يوم واحد.وتابعت أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 255 جنديا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات في اتجاه دونيتسك في يوم واحد. وتم تدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777، ومنصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدفع دي-30". وفي منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية". وصدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية في اتجاه دونيتسك، 6 هجمات للعدو في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي ومايورسك ومارينكا وفوديانوي في دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230918/القوات-الجوية-والمدفعية-الروسية-تضرب-4-نقاط-مراقبة-أوكرانية-1081151916.html
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رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يدمر مواقع تخزين ذخائر اليورانيوم الأوكرانية
11:12 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 18.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت مواقع تخزين أوكرانية لذخيرة اليورانيوم المنضب وصواريخ كروز "ستورم شادو"، وألحقت أضرار بالمنشآت.
وقالت في بيان: "الليلة، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة تطلق من الجو عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة، على مواقع تخزين صواريخ كروز "ستورم شادو" وذخيرة اليورانيوم المنضب التابعة لنظام كييف، بالإضافة إلى مراكز للاستطلاع اللاسلكي وتدريب مجموعات التخريب التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت أن "هدف الضربة تحقق، وتمت إصابة جميع الأهداف”.
كما أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية دمرت خمس قذائف من راجمات هيمارس و 27 طائرة مسيرة في يوم واحد.
وتابعت أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 255 جنديا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات في اتجاه دونيتسك في يوم واحد. وتم تدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777، ومنصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدفع دي-30".
وفي منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وصدت وحدات من قوات
مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية في اتجاه دونيتسك، 6 هجمات للعدو في مناطق كليشيفكا وفيسيلوي ومايورسك ومارينكا وفوديانوي في دونيتسك الشعبية.