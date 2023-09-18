https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يقضي-على-مجموعات-استطلاع-وهجوم-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-بريوتنوي--عاجل-1081137754.html
الجيش الروسي يقضي على مجموعات استطلاع وهجوم للقوات الأوكرانية في بريوتنوي
الجيش الروسي يقضي على مجموعات استطلاع وهجوم للقوات الأوكرانية في بريوتنوي
أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، القضاء على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية على محور... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T02:21+0000
2023-09-18T02:21+0000
2023-09-18T02:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_0:0:3180:1788_1920x0_80_0_0_21020f6061c7a72610cd3bc3b5ddffcd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك قضت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بإسناد من المدفعية، على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي".وأضاف، "وأوقفت خروج مجموعة مشاة للعدو في اتجاه ستارومايورسكي، وأحبطت تناوب وحدات للقوات الأوكرانية شمال نيكولسكوي".ولفت تشيخوف إلى أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1081136802.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_b55a22a52258bc1b537269e0c88b7efe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يقضي على مجموعات استطلاع وهجوم للقوات الأوكرانية في بريوتنوي
02:21 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 18.09.2023) تابعنا عبر
أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، القضاء على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك في منطقة بريوتنوي.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك
قضت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بإسناد من المدفعية، على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي".
وأضاف، "وأوقفت خروج مجموعة مشاة للعدو في اتجاه ستارومايورسكي، وأحبطت تناوب وحدات للقوات الأوكرانية شمال نيكولسكوي".
ولفت تشيخوف إلى أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح.