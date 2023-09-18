عربي
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يقضي-على-مجموعات-استطلاع-وهجوم-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-بريوتنوي--عاجل-1081137754.html
الجيش الروسي يقضي على مجموعات استطلاع وهجوم للقوات الأوكرانية في بريوتنوي
الجيش الروسي يقضي على مجموعات استطلاع وهجوم للقوات الأوكرانية في بريوتنوي
أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، القضاء على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية على محور... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T02:21+0000
2023-09-18T02:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_0:0:3180:1788_1920x0_80_0_0_21020f6061c7a72610cd3bc3b5ddffcd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك قضت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بإسناد من المدفعية، على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي".وأضاف، "وأوقفت خروج مجموعة مشاة للعدو في اتجاه ستارومايورسكي، وأحبطت تناوب وحدات للقوات الأوكرانية شمال نيكولسكوي".ولفت تشيخوف إلى أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1081136802.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079402991_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_b55a22a52258bc1b537269e0c88b7efe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الجيش الروسي يقضي على مجموعات استطلاع وهجوم للقوات الأوكرانية في بريوتنوي

02:21 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 18.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الاثنين، القضاء على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك في منطقة بريوتنوي.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك قضت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بإسناد من المدفعية، على مجموعتي استطلاع ومجموعة هجومية للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي".
وأضاف، "وأوقفت خروج مجموعة مشاة للعدو في اتجاه ستارومايورسكي، وأحبطت تناوب وحدات للقوات الأوكرانية شمال نيكولسكوي".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في مقاطعة زابوروجيه
أمس, 21:10 GMT
ولفت تشيخوف إلى أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:53 GMTСемьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала