https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الإيرانية-تعلن-تبادل-5-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1081147991.html
الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة
الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة
أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين من السجون الأمريكية اليوم. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:33+0000
2023-09-18T08:33+0000
2023-09-18T08:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
طهران - سبوتنيك. وأكد كنعاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستعود إلى إيران اليوم.وأوضح المتحدث أنه "يتم تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أمريكيين، وستعود أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية إلى بلادنا"، لافتا إلى أنه تم "تنفيذ اتفاق تبادل السجناء وإعادة الأموال الإيرانية بشكل جيد وخطوة بخطوة".ووصف كنعاني الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة لدى بریطانیا بعد عدة سنوات بأنه "كان نجاحا كبيرا"، مشيرا إلى أنه "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".وكانت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، "الإفراج عن 5 رعايا إيرانيين تم سجنهم باتهامات غير قانونية بشأن الالتفاف على الحظر الأمريكي".ونقلت وكالة إرنا، عن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أنه تم فعليا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، ونشرت أسماءهم أيضا.وذكرت البعثة الإيرانية أسماء المفرج عنهم، وهم: "مهرداد معین أنصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله أفراسیابي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد"، مضيفا أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".من ناحية أخرى، أكد رئيسي، في وقت سابق، أن الودائع المالية التي تم الإفراج عنها في الخارج ستُستخدم في تعزيز عملية التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي يُعتبر إنجازا دبلوماسيا مهما، وهو جزء من الجهود الدبلوماسية الناجحة بدلاً من الاستجداء.وأضاف أن الأمر الأهم فيما يتعلق بهذه الموارد هو كيفية إنفاقها، وأن الحكومة ستعمل على استثمار كل هذه الموارد في دعم الإنتاج وتنفيذ الخطط الاقتصادية المبررة لتعزيز نمو الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20230917/في-تحذير-جديد-إيران-ترفض-تمدید-الاتفاق-مع-العراق-بشأن-الجماعات-المسلحة-في-إقليم-كردستان-1081116865.html
https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة
تابعنا عبر
أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين من السجون الأمريكية اليوم.
طهران - سبوتنيك. وأكد كنعاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستعود إلى إيران اليوم.
وأوضح المتحدث أنه "يتم تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أمريكيين
، وستعود أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية إلى بلادنا"، لافتا إلى أنه تم "تنفيذ اتفاق تبادل السجناء وإعادة الأموال الإيرانية بشكل جيد وخطوة بخطوة".
ووصف كنعاني الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة لدى بریطانیا بعد عدة سنوات بأنه "كان نجاحا كبيرا"، مشيرا إلى أنه "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".
وكانت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، "الإفراج عن 5 رعايا إيرانيين تم سجنهم باتهامات غير قانونية بشأن الالتفاف على الحظر الأمريكي".
ونقلت وكالة
إرنا، عن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أنه تم فعليا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، ونشرت أسماءهم أيضا.
وذكرت البعثة الإيرانية أسماء المفرج عنهم، وهم: "مهرداد معین أنصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله أفراسیابي".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن "اتفاق تبادل السجناء
بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد"، مضيفا أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".
من ناحية أخرى، أكد رئيسي، في وقت سابق، أن الودائع المالية التي تم الإفراج عنها في الخارج ستُستخدم في تعزيز عملية التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي يُعتبر إنجازا دبلوماسيا مهما، وهو جزء من الجهود الدبلوماسية الناجحة بدلاً من الاستجداء.
وأضاف أن الأمر الأهم فيما يتعلق بهذه الموارد هو كيفية إنفاقها، وأن الحكومة ستعمل على استثمار كل هذه الموارد في دعم الإنتاج وتنفيذ الخطط الاقتصادية المبررة لتعزيز نمو الإنتاج.