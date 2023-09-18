عربي
https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الإيرانية-تعلن-تبادل-5-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1081147991.html
الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة
الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة
أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين من السجون الأمريكية اليوم. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:33+0000
2023-09-18T08:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
طهران - سبوتنيك. وأكد كنعاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستعود إلى إيران اليوم.وأوضح المتحدث أنه "يتم تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أمريكيين، وستعود أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية إلى بلادنا"، لافتا إلى أنه تم "تنفيذ اتفاق تبادل السجناء وإعادة الأموال الإيرانية بشكل جيد وخطوة بخطوة".ووصف كنعاني الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة لدى بریطانیا بعد عدة سنوات بأنه "كان نجاحا كبيرا"، مشيرا إلى أنه "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".وكانت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، "الإفراج عن 5 رعايا إيرانيين تم سجنهم باتهامات غير قانونية بشأن الالتفاف على الحظر الأمريكي".ونقلت وكالة إرنا، عن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أنه تم فعليا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، ونشرت أسماءهم أيضا.وذكرت البعثة الإيرانية أسماء المفرج عنهم، وهم: "مهرداد معین أنصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله أفراسیابي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد"، مضيفا أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".من ناحية أخرى، أكد رئيسي، في وقت سابق، أن الودائع المالية التي تم الإفراج عنها في الخارج ستُستخدم في تعزيز عملية التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي يُعتبر إنجازا دبلوماسيا مهما، وهو جزء من الجهود الدبلوماسية الناجحة بدلاً من الاستجداء.وأضاف أن الأمر الأهم فيما يتعلق بهذه الموارد هو كيفية إنفاقها، وأن الحكومة ستعمل على استثمار كل هذه الموارد في دعم الإنتاج وتنفيذ الخطط الاقتصادية المبررة لتعزيز نمو الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20230917/في-تحذير-جديد-إيران-ترفض-تمدید-الاتفاق-مع-العراق-بشأن-الجماعات-المسلحة-في-إقليم-كردستان-1081116865.html
https://sputnikarabic.ae/20230325/بايدن-الولايات-المتحدة-لا-تبحث-عن-صراع-مع-إيران-لكنها-مستعدة-لحماية-مواطنيها-بحزم-1075112295.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة

08:33 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين من السجون الأمريكية اليوم.
طهران - سبوتنيك. وأكد كنعاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستعود إلى إيران اليوم.
وأوضح المتحدث أنه "يتم تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أمريكيين، وستعود أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية إلى بلادنا"، لافتا إلى أنه تم "تنفيذ اتفاق تبادل السجناء وإعادة الأموال الإيرانية بشكل جيد وخطوة بخطوة".
ووصف كنعاني الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة لدى بریطانیا بعد عدة سنوات بأنه "كان نجاحا كبيرا"، مشيرا إلى أنه "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
إيران ترفض تمدید الاتفاق مع العراق بشأن "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان
أمس, 11:29 GMT
وكانت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، "الإفراج عن 5 رعايا إيرانيين تم سجنهم باتهامات غير قانونية بشأن الالتفاف على الحظر الأمريكي".
ونقلت وكالة إرنا، عن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أنه تم فعليا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، ونشرت أسماءهم أيضا.
وذكرت البعثة الإيرانية أسماء المفرج عنهم، وهم: "مهرداد معین أنصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله أفراسیابي".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
بايدن: الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران لكنها مستعدة لحماية مواطنيها بحزم
25 مارس, 00:43 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد"، مضيفا أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".
من ناحية أخرى، أكد رئيسي، في وقت سابق، أن الودائع المالية التي تم الإفراج عنها في الخارج ستُستخدم في تعزيز عملية التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي يُعتبر إنجازا دبلوماسيا مهما، وهو جزء من الجهود الدبلوماسية الناجحة بدلاً من الاستجداء.
وأضاف أن الأمر الأهم فيما يتعلق بهذه الموارد هو كيفية إنفاقها، وأن الحكومة ستعمل على استثمار كل هذه الموارد في دعم الإنتاج وتنفيذ الخطط الاقتصادية المبررة لتعزيز نمو الإنتاج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMTСемьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала