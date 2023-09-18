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https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الفرنسي-إثر-رفض-باريس-الاعتذار-عن-أعمالها-ضد-الإعلام-الروسي-1081162491.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي إثر رفض باريس الاعتذار عن أعمالها ضد الإعلام الروسي
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي إثر رفض باريس الاعتذار عن أعمالها ضد الإعلام الروسي
استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي لدى روسيا، بيير ليفي، اليوم الاثنين، على خلفية رفض باريس الاعتذار عن ممارساتها غير الودية بحق الإعلام الروسي. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T15:28+0000
2023-09-18T15:28+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "اليوم 18 سبتمبر (أيلول)، تم استدعاء سفير الجمهورية الفرنسية لدى روسيا الاتحادية، بيير ليفي، حيث تم إبلاغه احتجاجا شديد اللهجة بشأن الإجراءات التمييزية والمعادية للروس بشكل فاضح، من ممثلي السلطات الفرنسية ضد مراسلي وكالة "ريا نوفوستي"، ورئيس تحرير "روسيا نيوز" في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الذين مُنعوا بوقاحة من الوصول إلى المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".وأضاف البيان: "أعطى الجانب الروسي تقييمات مبدئية لتصرفات باريس غير الودية، التي تنتهك بشكل صارخ المبدأ الأساسي لحرية الصحافة وتمنع ممثليها من تأدية عملهم. إن رفض المنظمين الفرنسيين الاعتذار عن أفعالهم، بما فيها محاولة الاستيلاء على هواتف الصحفيين الروس التي استخدمت لتصوير هذا الحادث القبيح، يدل مرة أخرى على نية باريس الراسخة في الالتزام بنظام الفصل العنصري فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230108/سفير-إريتريا-لدى-روسيا-فرنسا-والدول-الغربية-تفقد-نفوذها-في-أفريقيا-1072035196.html
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روسيا

الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي إثر رفض باريس الاعتذار عن أعمالها ضد الإعلام الروسي

15:28 GMT 18.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي لدى روسيا، بيير ليفي، اليوم الاثنين، على خلفية رفض باريس الاعتذار عن ممارساتها غير الودية بحق الإعلام الروسي.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "اليوم 18 سبتمبر (أيلول)، تم استدعاء سفير الجمهورية الفرنسية لدى روسيا الاتحادية، بيير ليفي، حيث تم إبلاغه احتجاجا شديد اللهجة بشأن الإجراءات التمييزية والمعادية للروس بشكل فاضح، من ممثلي السلطات الفرنسية ضد مراسلي وكالة "ريا نوفوستي"، ورئيس تحرير "روسيا نيوز" في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الذين مُنعوا بوقاحة من الوصول إلى المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
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وأضاف البيان: "أعطى الجانب الروسي تقييمات مبدئية لتصرفات باريس غير الودية، التي تنتهك بشكل صارخ المبدأ الأساسي لحرية الصحافة وتمنع ممثليها من تأدية عملهم. إن رفض المنظمين الفرنسيين الاعتذار عن أفعالهم، بما فيها محاولة الاستيلاء على هواتف الصحفيين الروس التي استخدمت لتصوير هذا الحادث القبيح، يدل مرة أخرى على نية باريس الراسخة في الالتزام بنظام الفصل العنصري فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية".
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