https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الصينية-روسيا-والصين-مسؤولتان-عن-الاستقرار-في-العالم-1081166677.html
الخارجية الصينية: روسيا والصين مسؤولتان عن الاستقرار في العالم
الخارجية الصينية: روسيا والصين مسؤولتان عن الاستقرار في العالم
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، إن الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T17:27+0000
2023-09-18T17:27+0000
2023-09-18T17:42+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080708868_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_f7029ba42d63c9af6f5afa5ad62512b2.jpg
ووفقا لوانغ يي، فإن "الاضطرابات الحالية في الوضع الدولي والإقليمي تتطلب الحفاظ على الاتصالات والمراقبة باستمرار، وتنسيق الجهود لدفع التعاون الاستراتيجي إلى الأمام".وأضاف: "إن تعاوننا ليس موجها ضد أي شخص، ولا يخضع للتدخل أو التدخل الخارجي. وفي الوقت نفسه، تتحمل الصين وروسيا، باعتبارهما قوتين عالميتين رائدتين وعضوتين دائمتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مسؤولية خاصة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحفاظ على الاستقرار العالمي".من جهته، اتفق لافروف على أن الصين وروسيا تعملان "في ظروف صعبة عندما يشهد العالم تحولات تكتونية".وأضاف الوزير الروسي: "أود أن أشير إلى أهمية التعاون الروسي الصيني لضمان العدالة في الشؤون العالمية، ولضمان توازن المصالح في تلك العمليات التي تتطور في اتجاهات مختلفة".وأشار: "هناك منتديات جديدة متعددة الأطراف تنتظرنا، وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي افتتحت أعمالها بالفعل، ثم ستكون هناك قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والعديد من الاجتماعات الأخرى على أعلى المستويات. وأنا على ثقة من أن عملنا المنسق بشكل جيد سيستمر خلال هذه المنتديات وسيضمن الخروج بنتيجة تلبي تطلعات شعوب المجتمع الدولي كافة".
https://sputnikarabic.ae/20230918/وزير-الخارجية-الصيني-يزور-روسيا-اليوم-لإجراء-محادثات-أمنية-1081138666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080708868_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f2ae384f7b0fae30c09a008945d8f40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الخارجية الصينية: روسيا والصين مسؤولتان عن الاستقرار في العالم
17:27 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 17:42 GMT 18.09.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، إن الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم.
ووفقا لوانغ يي، فإن "الاضطرابات الحالية في الوضع الدولي والإقليمي تتطلب الحفاظ على الاتصالات والمراقبة باستمرار، وتنسيق الجهود لدفع التعاون الاستراتيجي إلى الأمام".
وأضاف: "إن تعاوننا ليس موجها ضد أي شخص، ولا يخضع للتدخل أو التدخل الخارجي. وفي الوقت نفسه، تتحمل الصين وروسيا، باعتبارهما قوتين عالميتين رائدتين وعضوتين دائمتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مسؤولية خاصة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحفاظ على الاستقرار العالمي".
من جهته، اتفق لافروف على أن الصين وروسيا تعملان "في ظروف صعبة عندما يشهد العالم تحولات تكتونية".
وأضاف الوزير الروسي: "أود أن أشير إلى أهمية التعاون الروسي الصيني لضمان العدالة في الشؤون العالمية، ولضمان توازن المصالح في تلك العمليات التي تتطور في اتجاهات مختلفة".
وأشار: "هناك منتديات جديدة متعددة الأطراف تنتظرنا، وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي افتتحت أعمالها بالفعل، ثم ستكون هناك قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والعديد من الاجتماعات الأخرى على أعلى المستويات. وأنا على ثقة من أن عملنا المنسق بشكل جيد سيستمر خلال هذه المنتديات وسيضمن الخروج بنتيجة تلبي تطلعات شعوب المجتمع الدولي كافة".