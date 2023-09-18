https://sputnikarabic.ae/20230918/الرئيس-الإيراني-من-نيويورك-يجب-على-الأمم-المتحدة-أن-تكون-صوتا-لشعوب-العالم-وليس-المتغطرسين-1081161381.html

الرئيس الإيراني من نيويورك: يجب على الأمم المتحدة أن تكون صوتا لشعوب العالم وليس المتغطرسين

الرئيس الإيراني من نيويورك: يجب على الأمم المتحدة أن تكون صوتا لشعوب العالم وليس المتغطرسين

شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن منظمة الأمم المتحدة يجب أن تكون "صوت الأمم وليس صوت الأقوياء ‏المتغطرسين".‏ 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T14:30+0000

2023-09-18T14:30+0000

2023-09-18T14:30+0000

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وأوضح عند وصوله الى مطار نيويورك الدولي، أن "الأمم تتوقع من الأمم المتحدة أن تكون منظمة لـ"الأمم"، لأنها إذا تحولت إلى منظمة للحكومات، فستختفي أصوات الشعوب"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ووصل الرئيس الإيراني إلى نيويورك، لحضورة الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مقرها.وأكد رئيسي أن "صوت إيران أصبح اليوم مدوّيا أكثر من أي وقت مضى، لأننا حققنا خلال العام الماضي نصرا كبيرا في سياق اجتياز الحرب الهجينة، التي كان قد شنها العدو ضدنا".ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "هذا النصر يحمل رسائل أساسية ينبغي الإعلان عنها، من أن الشعب الإيراني الأبي، لديه ما يقوله للعالم بشأن النضال في سبيل الحق والعدالة ومناهضة الظلم والفساد".وأشار إلى أن "العدو أغفل حقيقة بأنه يخطط وفقا لمعادلات خاطئة على غرار تجاربه السابقة، لكي يزعزع استقرار شجرة الثورة الإسلامية، لكن تمكن الشعب الإيراني من الخروج منتصرا في هذه المعركة".وستعقد، الأسبوع الجاري، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، داخل مقرها، في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر /أيلول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230902/-لافروف-يتحدث-خلال-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-1080641646.html

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