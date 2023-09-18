https://sputnikarabic.ae/20230918/الرئيس-الإيراني-من-نيويورك-يجب-على-الأمم-المتحدة-أن-تكون-صوتا-لشعوب-العالم-وليس-المتغطرسين-1081161381.html
الرئيس الإيراني من نيويورك: يجب على الأمم المتحدة أن تكون صوتا لشعوب العالم وليس المتغطرسين
الرئيس الإيراني من نيويورك: يجب على الأمم المتحدة أن تكون صوتا لشعوب العالم وليس المتغطرسين
شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن منظمة الأمم المتحدة يجب أن تكون "صوت الأمم وليس صوت الأقوياء المتغطرسين". 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T14:30+0000
2023-09-18T14:30+0000
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وأوضح عند وصوله الى مطار نيويورك الدولي، أن "الأمم تتوقع من الأمم المتحدة أن تكون منظمة لـ"الأمم"، لأنها إذا تحولت إلى منظمة للحكومات، فستختفي أصوات الشعوب"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ووصل الرئيس الإيراني إلى نيويورك، لحضورة الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مقرها.وأكد رئيسي أن "صوت إيران أصبح اليوم مدوّيا أكثر من أي وقت مضى، لأننا حققنا خلال العام الماضي نصرا كبيرا في سياق اجتياز الحرب الهجينة، التي كان قد شنها العدو ضدنا".ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "هذا النصر يحمل رسائل أساسية ينبغي الإعلان عنها، من أن الشعب الإيراني الأبي، لديه ما يقوله للعالم بشأن النضال في سبيل الحق والعدالة ومناهضة الظلم والفساد".وأشار إلى أن "العدو أغفل حقيقة بأنه يخطط وفقا لمعادلات خاطئة على غرار تجاربه السابقة، لكي يزعزع استقرار شجرة الثورة الإسلامية، لكن تمكن الشعب الإيراني من الخروج منتصرا في هذه المعركة".وستعقد، الأسبوع الجاري، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، داخل مقرها، في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر /أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230902/-لافروف-يتحدث-خلال-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-1080641646.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الإيراني من نيويورك: يجب على الأمم المتحدة أن تكون صوتا لشعوب العالم وليس المتغطرسين
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شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن منظمة الأمم المتحدة يجب أن تكون "صوت الأمم وليس صوت الأقوياء المتغطرسين".
وأوضح عند وصوله الى مطار نيويورك الدولي، أن "الأمم تتوقع من الأمم المتحدة أن تكون منظمة لـ"الأمم"، لأنها إذا تحولت إلى منظمة للحكومات، فستختفي أصوات الشعوب"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ووصل الرئيس الإيراني إلى نيويورك، لحضورة الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مقرها.
وأضاف في تصريحاته، أن "الأمم المتحدة والجمعية العامة الأممية، تزخر بالطاقات التي يجب توظيفها، من أجل إيصال خطاب الشعب الإيراني، وشرح السياسة الخارجية لإيران، ونحن سنسخّر هذه الفرصة بغرض إيصال صوت الشعب الإيراني إلى مسامع العالم".
وأكد رئيسي أن "صوت إيران أصبح اليوم مدوّيا أكثر من أي وقت مضى، لأننا حققنا خلال العام الماضي نصرا كبيرا في سياق اجتياز الحرب الهجينة، التي كان قد شنها العدو ضدنا".
ولفت الرئيس الإيراني
إلى أن "هذا النصر يحمل رسائل أساسية ينبغي الإعلان عنها، من أن الشعب الإيراني الأبي، لديه ما يقوله للعالم بشأن النضال في سبيل الحق والعدالة ومناهضة الظلم والفساد".
وأشار إلى أن "العدو أغفل حقيقة بأنه يخطط وفقا لمعادلات خاطئة على غرار تجاربه السابقة، لكي يزعزع استقرار شجرة الثورة الإسلامية، لكن تمكن الشعب الإيراني من الخروج منتصرا في هذه المعركة".
وستعقد، الأسبوع الجاري، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، داخل مقرها، في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر /أيلول الجاري.