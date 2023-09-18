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الجيش الروسي يدمر مواقع تخزين ذخائر اليورانيوم الأوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/القوات-الجوية-والمدفعية-الروسية-تضرب-4-نقاط-مراقبة-أوكرانية-1081151916.html
القوات الجوية والمدفعية الروسية تضرب 4 نقاط مراقبة أوكرانية
القوات الجوية والمدفعية الروسية تضرب 4 نقاط مراقبة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الروسية دمرت أربع نقاط مراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T11:20+0000
2023-09-18T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع في بيانها أنه تم تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الوزارة أن الدفاع الجوي اعترض خمسة صواريخ من نظام إطلاق هيمارس المتعددة، وتم إسقاط 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وأوضحت الدفاع أنه نتيجة الضربات الدقيقة لقواتنا، تم تحييد أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وخمس سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" على محور خيرسون، على مدار اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يدمر-مواقع-تخزين-ذخائر-اليورانيوم-الأوكرانية-عاجل-1081151764.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الجوية والمدفعية الروسية تضرب 4 نقاط مراقبة أوكرانية

11:20 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 18.09.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الروسية دمرت أربع نقاط مراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الدفاع في بيانها أنه تم تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت الوحدات والمعدات العسكرية للعدو في 123 منطقة.

وأشارت الوزارة أن الدفاع الجوي اعترض خمسة صواريخ من نظام إطلاق هيمارس المتعددة، وتم إسقاط 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مواقع تخزين ذخائر اليورانيوم الأوكرانية
11:12 GMT
وأوضحت الدفاع أنه نتيجة الضربات الدقيقة لقواتنا، تم تحييد أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وخمس سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" على محور خيرسون، على مدار اليوم.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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