https://sputnikarabic.ae/20230918/القوات-الجوية-والمدفعية-الروسية-تضرب-4-نقاط-مراقبة-أوكرانية-1081151916.html
القوات الجوية والمدفعية الروسية تضرب 4 نقاط مراقبة أوكرانية
القوات الجوية والمدفعية الروسية تضرب 4 نقاط مراقبة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الروسية دمرت أربع نقاط مراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T11:20+0000
2023-09-18T11:20+0000
2023-09-18T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع في بيانها أنه تم تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الوزارة أن الدفاع الجوي اعترض خمسة صواريخ من نظام إطلاق هيمارس المتعددة، وتم إسقاط 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وأوضحت الدفاع أنه نتيجة الضربات الدقيقة لقواتنا، تم تحييد أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وخمس سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" على محور خيرسون، على مدار اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يدمر-مواقع-تخزين-ذخائر-اليورانيوم-الأوكرانية-عاجل-1081151764.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الجوية والمدفعية الروسية تضرب 4 نقاط مراقبة أوكرانية
11:20 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 18.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الروسية دمرت أربع نقاط مراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الدفاع في بيانها أنه تم تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت الوحدات والمعدات العسكرية للعدو في 123 منطقة.
وأشارت الوزارة أن الدفاع الجوي اعترض خمسة صواريخ من نظام إطلاق هيمارس المتعددة
، وتم إسقاط 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأوضحت الدفاع أنه نتيجة الضربات الدقيقة لقواتنا، تم تحييد أكثر من 80 جنديا أوكرانيا
وخمس سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 30" على محور خيرسون، على مدار اليوم.