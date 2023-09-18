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https://sputnikarabic.ae/20230918/القوات-الروسية-تتسلم-طائرة-مسيرة-جديدة-بمواصفات-فريدة-فيديو--1081156180.html
القوات الروسية تتسلم طائرة مسيرة جديدة بمواصفات فريدة... فيديو
القوات الروسية تتسلم طائرة مسيرة جديدة بمواصفات فريدة... فيديو
تسلمت القوات الروسية طائرة دون طيار جديدة من طراز "باس-80"، مصنوعة من ألياف الكربون والألياف الزجاجية، وسيتم استخدامها في العمليات القتالية لاختبارها. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T12:17+0000
2023-09-18T12:17+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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تزن الطائرة "باس-80" 1.7 كيلوغرام ويمكن طي أجنحتها ووضعها في أنبوب لنقلها بسهولة، ويمكن تزويدها بحمولة تصل إلى نصف كيلوغرام مع إمكانية زيادة الحمولة إلى 2 كيلوغرام. وتصل أقصى سرعة طيران لها 130 كم/ ساعة، وبمدى 30 كم على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

القوات الروسية تتسلم طائرة مسيرة جديدة بمواصفات فريدة... فيديو

12:17 GMT 18.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
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تسلمت القوات الروسية طائرة دون طيار جديدة من طراز "باس-80"، مصنوعة من ألياف الكربون والألياف الزجاجية، وسيتم استخدامها في العمليات القتالية لاختبارها.
تزن الطائرة "باس-80" 1.7 كيلوغرام ويمكن طي أجنحتها ووضعها في أنبوب لنقلها بسهولة، ويمكن تزويدها بحمولة تصل إلى نصف كيلوغرام مع إمكانية زيادة الحمولة إلى 2 كيلوغرام.
وتصل أقصى سرعة طيران لها 130 كم/ ساعة، وبمدى 30 كم على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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