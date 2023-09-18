https://sputnikarabic.ae/20230918/القوات-الروسية-تتسلم-طائرة-مسيرة-جديدة-بمواصفات-فريدة-فيديو--1081156180.html
القوات الروسية تتسلم طائرة مسيرة جديدة بمواصفات فريدة... فيديو
القوات الروسية تتسلم طائرة مسيرة جديدة بمواصفات فريدة... فيديو
تسلمت القوات الروسية طائرة دون طيار جديدة من طراز "باس-80"، مصنوعة من ألياف الكربون والألياف الزجاجية، وسيتم استخدامها في العمليات القتالية لاختبارها. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T12:17+0000
2023-09-18T12:17+0000
2023-09-18T12:17+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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تزن الطائرة "باس-80" 1.7 كيلوغرام ويمكن طي أجنحتها ووضعها في أنبوب لنقلها بسهولة، ويمكن تزويدها بحمولة تصل إلى نصف كيلوغرام مع إمكانية زيادة الحمولة إلى 2 كيلوغرام. وتصل أقصى سرعة طيران لها 130 كم/ ساعة، وبمدى 30 كم على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
القوات الروسية تتسلم طائرة مسيرة جديدة بمواصفات فريدة... فيديو
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تسلمت القوات الروسية طائرة دون طيار جديدة من طراز "باس-80"، مصنوعة من ألياف الكربون والألياف الزجاجية، وسيتم استخدامها في العمليات القتالية لاختبارها.
تزن الطائرة "باس-80" 1.7 كيلوغرام ويمكن طي أجنحتها ووضعها في أنبوب لنقلها بسهولة، ويمكن تزويدها بحمولة تصل إلى نصف كيلوغرام مع إمكانية زيادة الحمولة إلى 2 كيلوغرام.
وتصل أقصى سرعة طيران لها 130 كم/ ساعة، وبمدى 30 كم على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض.