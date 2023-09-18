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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-ليلية-دقيقة-على-مواقع-أوكرانية-قرب-أرتيوموفسك-فيديو-1081147668.html
المدفعية الروسية توجه "ضربات ليلية" دقيقة على مواقع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
المدفعية الروسية توجه "ضربات ليلية" دقيقة على مواقع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية بواسطة قوات المدفعية على اتجاه أرتيوموفسك. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:20+0000
2023-09-18T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع أن قوات المدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على تجمعات المسلحين الأوكرانيين في أرتيوموفسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتظهر لقطات الفيديو مدفعية الجيش وهي توجه ضربات بإصابات دقيقة ليلا على المعدات والقوى العاملة من المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تنفيذ هجمات قرب أرتيوموفسك، حيث يتم تصحيح الإحداثيات للرشقات المدفعية الروسية من قبل الطائرات دون طيار.وعرضت وزارة الدفاع، صباح اليوم الاثنين، لقطات للعمل القتالي لمدفعية "توليب" ذاتية الحركة من منطقة العملية العسكرية، حيث دمرت قذائفها تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية توجه "ضربات ليلية" دقيقة على مواقع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو

08:20 GMT 18.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يطلق من مدفع "دي-30" قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية بواسطة قوات المدفعية على اتجاه أرتيوموفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع أن قوات المدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على تجمعات المسلحين الأوكرانيين في أرتيوموفسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر لقطات الفيديو مدفعية الجيش وهي توجه ضربات بإصابات دقيقة ليلا على المعدات والقوى العاملة من المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تنفيذ هجمات قرب أرتيوموفسك، حيث يتم تصحيح الإحداثيات للرشقات المدفعية الروسية من قبل الطائرات دون طيار.
وعرضت وزارة الدفاع، صباح اليوم الاثنين، لقطات للعمل القتالي لمدفعية "توليب" ذاتية الحركة من منطقة العملية العسكرية، حيث دمرت قذائفها تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية.
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