https://sputnikarabic.ae/20230918/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-ليلية-دقيقة-على-مواقع-أوكرانية-قرب-أرتيوموفسك-فيديو-1081147668.html
المدفعية الروسية توجه "ضربات ليلية" دقيقة على مواقع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
المدفعية الروسية توجه "ضربات ليلية" دقيقة على مواقع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية بواسطة قوات المدفعية على اتجاه أرتيوموفسك. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:20+0000
2023-09-18T08:20+0000
2023-09-18T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع أن قوات المدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على تجمعات المسلحين الأوكرانيين في أرتيوموفسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتظهر لقطات الفيديو مدفعية الجيش وهي توجه ضربات بإصابات دقيقة ليلا على المعدات والقوى العاملة من المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تنفيذ هجمات قرب أرتيوموفسك، حيث يتم تصحيح الإحداثيات للرشقات المدفعية الروسية من قبل الطائرات دون طيار.وعرضت وزارة الدفاع، صباح اليوم الاثنين، لقطات للعمل القتالي لمدفعية "توليب" ذاتية الحركة من منطقة العملية العسكرية، حيث دمرت قذائفها تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية توجه "ضربات ليلية" دقيقة على مواقع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية بواسطة قوات المدفعية على اتجاه أرتيوموفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع أن قوات المدفعية الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على تجمعات المسلحين الأوكرانيين في أرتيوموفسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر لقطات الفيديو مدفعية الجيش وهي توجه ضربات بإصابات دقيقة ليلا على المعدات والقوى العاملة من المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تنفيذ هجمات قرب أرتيوموفسك، حيث يتم تصحيح الإحداثيات للرشقات المدفعية الروسية من قبل الطائرات دون طيار.
وعرضت وزارة الدفاع، صباح اليوم الاثنين، لقطات للعمل القتالي لمدفعية "توليب" ذاتية الحركة
من منطقة العملية العسكرية، حيث دمرت قذائفها تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية.