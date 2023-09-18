https://sputnikarabic.ae/20230918/الهلال-الأحمر-الليبي-لـسبوتنيك-لا-أعداد-مؤكدة-لضحايا-السيول-والبحث-جار-عن-أحياء-في-درنة-1081140345.html

الهلال الأحمر الليبي لـ"سبوتنيك": لا أعداد مؤكدة لضحايا السيول والبحث جار عن أحياء في درنة

الهلال الأحمر الليبي لـ"سبوتنيك": لا أعداد مؤكدة لضحايا السيول والبحث جار عن أحياء في درنة

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، عبد السلام غيث الحاج، إن فرق الإنقاذ والبحث تعمل حاليًا على العثور على ناجين في مدينة درنة بعد الفيضانات التي ضربت شرق... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T07:37+0000

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2023-09-18T07:37+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وأوضح الحاج لوكالة "سبوتنيك": "تمكن متطوعو الهلال الأحمر اليوم من إنقاذ فتاتين من تحت الأنقاض"، وأضاف: "نحن نقوم حاليا بجمع البيانات من الفرق، وعند انتهاء عمليات البحث سيتم الإعلان عن الأرقام الفعلية للضحايا".وعلق الحاج على تقرير أممي يفيد بأن عدد القتلى يتجاوز 11 ألف شخص وهناك 10 آلاف مفقود، قائلاً: "لا أعلم من أين حصلت الأمم المتحدة على هذه المعلومات المضللة، ولم نقم بالإعلان عن أي أرقام، ولا يوجد لدينا معلومات حول هذه الأرقام".وبالنسبة للتنسيق مع فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، أوضح الحاج أنه ليس لديه معلومات عن وجود أي منظمة تابعة للأمم المتحدة هناك، باستثناء اليونيسف التي وصلت قبل يومين، وأكد أن هناك تعاونًا مع المنظمات الدولية والمحلية.أكد الحاج وجود العديد من فرق الإغاثة، حيث تجاوز عددها الثمانية فرق دولية، بالإضافة إلى الفرق المحلية، وتعمل تحت إدارة غرفة عمليات واحدة، حيث تقوم هذه الفرق بإرسال جميع الإحصائيات والأرقام إلى غرفة العمليات الرئيسية.وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي إلى أن فرق الإنقاذ تركز جهودها حاليًا داخل مدينة درنة والمناطق المجاورة لها، نظرًا لحجم الضرر الكبير، وأكد أن متطوعي الهلال الأحمر موجودون في عدة مناطق متضررة، مثل درنة وسوسة والبيضاء والبياضة والوردية، ويؤدون واجبهم بكفاءة.وأفاد الحاج بأن بعض المعدات المختصة للبحث عن الجثث وانتشال الركام بطريقة محترفة قد وصلت إلى درنة، مؤكدا أن الهلال الأحمر يعمل على مساعدة الناجين وتقديم الدعم النفسي لهم، ولكن هذا ليس كافيًا نظرًا لكبر عدد المتضررين ونقص عدد الفرق المدربة، والتي تحتاج إلى زيادة أعدادها.ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول في شرق البلاد.

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