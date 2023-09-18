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https://sputnikarabic.ae/20230918/اليونسكو-تضيف-أريحا-على-قائمة-التراث-العالمي-بغياب-الآثار-اليهودية-1081140507.html
"اليونسكو" تدرج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي... صور
"اليونسكو" تدرج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي... صور
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T07:53+0000
2023-09-18T08:09+0000
علوم
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وقالت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".وأشار مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، إلى أنه "تم إدراج الموقع في القائمة بعد ثلاث سنوات من النظر، وخلال هذه الفترة لم تعرب أي دولة طرف عن أي اعتراضات".وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.
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علوم, منظمة الأمم المتحدة
علوم, منظمة الأمم المتحدة

"اليونسكو" تدرج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي... صور

07:53 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 08:09 GMT 18.09.2023)
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي.
وقالت المنظمة في صفحتها على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أدرجنا للتو أريحا القديمة في فلسطين في قائمة المواقع المحمية لليونسكو".
وأشار مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، إلى أنه "تم إدراج الموقع في القائمة بعد ثلاث سنوات من النظر، وخلال هذه الفترة لم تعرب أي دولة طرف عن أي اعتراضات".

وأكد أوتون: "لم يتم العثور على بقايا مناطق يهودية أو مسيحية في الموقع هذا مكان يحوي بقايا ما قبل التاريخ".

وتعتبر أريحا واحدة من أقدم المدن في العالم، إذ يوجد في الجزء الشمالي الغربي من أريحا الموقع الأثري "تل السلطان" مع أنقاض المباني من الألفية الحادية عشرة قبل الميلاد.
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