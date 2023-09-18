https://sputnikarabic.ae/20230918/بايدن-سنواصل-فرض-العقوبات-على-إيران-1081167730.html
بايدن: سنواصل فرض العقوبات على إيران
بايدن: سنواصل فرض العقوبات على إيران
علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على صفقة تبادل السجناء مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة ما وصفه بـ "الأعمال الاستفزازية"، التي تقوم بها إيران. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T18:41+0000
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جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، عقب الإعلان عن عودة 5 سجناء أمريكيين من طهران، والإفراج عن 5 إيرانيين، ورفع الحظر على أموال إيرانية مجمدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقال بايدن إن واشنطن تتوجه بالشكر لكل من شاركوا في إتمام الصفقة، وخاصة قطر وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية وسويسرا، ووصف الأمريكيين الذين أطلقت إيران سراحهم بـ "الأبرياء"، محذرا الأمريكيين من الذهاب إلى إيران.وأطلقت واشنطن سراح 5 سجناء إيرانيين، وصل اثنان منهم إلى قطر تمهيدا للتوجه إلى إيران، اليوم الاثنين، بينما نقلت طائرة قطرية 5 سجناء أمريكيين أطلقت إيران سراحهم، من مطار طهران في اتجاه الدوحة.ونشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات ترصد لحظة صعود الأمريكيين الخمس على متن الطائرة التي تقلهم من طهران إلى الدوحة.وأعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه سيتم إخلاء سبيل الإيرانيين الخمس المحتجزين في أمريكا، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أشار، في وقت سابق، إلى اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-اثنين-من-الإيرانيين-الذين-أفرجت-عنهم-الولايات-المتحدة-الأمريكية-يصلون-قطر-1081157795.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: سنواصل فرض العقوبات على إيران
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علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على صفقة تبادل السجناء مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة ما وصفه بـ "الأعمال الاستفزازية"، التي تقوم بها إيران.
جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، عقب الإعلان عن عودة 5 سجناء أمريكيين من طهران، والإفراج عن 5 إيرانيين، ورفع الحظر على أموال إيرانية مجمدة، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وقال بايدن إن واشنطن تتوجه بالشكر لكل من شاركوا في إتمام الصفقة، وخاصة قطر وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية وسويسرا، ووصف الأمريكيين الذين أطلقت إيران سراحهم بـ "الأبرياء"، محذرا الأمريكيين من الذهاب إلى إيران.
وأطلقت واشنطن سراح 5 سجناء إيرانيين
، وصل اثنان منهم إلى قطر تمهيدا للتوجه إلى إيران، اليوم الاثنين، بينما نقلت طائرة قطرية 5 سجناء أمريكيين أطلقت إيران سراحهم، من مطار طهران في اتجاه الدوحة.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات ترصد لحظة صعود الأمريكيين الخمس على متن الطائرة التي تقلهم من طهران إلى الدوحة.
وأعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه سيتم إخلاء سبيل الإيرانيين الخمس المحتجزين في أمريكا، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي
.
يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أشار، في وقت سابق، إلى اتفاق تبادل السجناء
مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.