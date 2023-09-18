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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/برلماني-روسي-شروط-شولتز-للسلام-في-أوكرانيا-هي-النفاق-بعينه-1081139612.html
برلماني روسي: شروط شولتز للسلام في أوكرانيا هي النفاق بعينه
برلماني روسي: شروط شولتز للسلام في أوكرانيا هي النفاق بعينه
وصف ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم الروسية، شروط المستشار الألماني أولاف شولتز لبدء عملية التفاوض بشأن أوكرانيا بـ"النفاق". 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T06:36+0000
2023-09-18T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال شيريميت لـ "سبوتنيك": "نفاق شولتز لا حدود له، من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، يجب على الدول الغربية، خاصة ألمانيا، التوقف عن رعاية وتزويد نظام كييف ومسلحيه بالأسلحة الفتاكة التي يقصفون بها المدن ويقتلون المدنيين".وأوضح البرلماني: "من الغريب جدا سماع مثل هذه التصريحات من شولتز بعد أن أرسل دبابات وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا، والتي أودت بحياة المدنيين، لذا لا ينبغي له أن يطرح شروطا، بل عليه أن يتوب عن المضي بمسار ألمانيا النازية المرتبط بالعدوان على الشعوب السلافية".وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدفها حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار ثماني سنوات في دونباس.وأشار بوتين إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، وروسيا "لم تترك أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، لكنهم أنشؤوا مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى"، ووفقا له، تحاول روسيا التفاوض مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا منذ 30 عاما، لكنها واجهت ردا على ذلك إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات ضغط وابتزاز، في حين أن الحلف، على الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع باستمرار ويقترب من حدود روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230918/مسؤول-روسي-كييف-غير-قادرة-على-إقناع-المجتمع-الدولي-بـصيغة-السلام-خاصتها-1081138960.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

برلماني روسي: شروط شولتز للسلام في أوكرانيا هي النفاق بعينه

06:36 GMT 18.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالبرلمان الروسي يشدد العقوبات ضد الإرهابيين
البرلمان الروسي يشدد العقوبات ضد الإرهابيين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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وصف ميخائيل شيريميت، النائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم الروسية، شروط المستشار الألماني أولاف شولتز لبدء عملية التفاوض بشأن أوكرانيا بـ"النفاق".
قال شيريميت لـ "سبوتنيك": "نفاق شولتز لا حدود له، من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، يجب على الدول الغربية، خاصة ألمانيا، التوقف عن رعاية وتزويد نظام كييف ومسلحيه بالأسلحة الفتاكة التي يقصفون بها المدن ويقتلون المدنيين".

وأكد شيريميت، أن المستشار الألماني مسؤول بشكل مباشر عن تصعيد الصراع في أوكرانيا وخيانة المصالح الوطنية لألمانيا لصالح الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.

وأوضح البرلماني: "من الغريب جدا سماع مثل هذه التصريحات من شولتز بعد أن أرسل دبابات وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا، والتي أودت بحياة المدنيين، لذا لا ينبغي له أن يطرح شروطا، بل عليه أن يتوب عن المضي بمسار ألمانيا النازية المرتبط بالعدوان على الشعوب السلافية".
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول روسي: كييف غير قادرة على إقناع المجتمع الدولي بـ"صيغة السلام" خاصتها
05:59 GMT
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدفها حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار ثماني سنوات في دونباس.
وأشار بوتين إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، وروسيا "لم تترك أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، لكنهم أنشؤوا مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى"، ووفقا له، تحاول روسيا التفاوض مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا منذ 30 عاما، لكنها واجهت ردا على ذلك إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات ضغط وابتزاز، في حين أن الحلف، على الرغم من احتجاجات موسكو، يتوسع باستمرار ويقترب من حدود روسيا.
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