https://sputnikarabic.ae/20230918/بوتين-يشيد-بنمو-الاقتصاد-الروسي-عاد-كما-كان-قبل-العقوبات-1081158510.html
بوتين يشيد بنمو الاقتصاد الروسي: عاد كما كان قبل العقوبات
بوتين يشيد بنمو الاقتصاد الروسي: عاد كما كان قبل العقوبات
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعًا حول تشكيل الموازنة الاتحادية لعام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T14:01+0000
2023-09-18T14:01+0000
2023-09-18T14:01+0000
روسيا
اقتصاد
اقتصاد روسيا
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وأكدّ الرئيس بوتين في مستهل خطابه إلى أن "مرحلة تعافي الاقتصاد الروسي قد انتهت وأن روسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات".وأوضح بوتين: "نمو الناتج المحلي الإجمالي بنتائج نهاية العام يمكن أن يصل إلى ما بين 2.5% و 2.8%".وأشار بوتين: "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، ومن المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة على المدى الطويل".وأضاف بوتين: "إيرادات الميزانية من النفط والغاز في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) عادت إلى مستويات العام الماضي، والنمو النشط يتواصل".وقال بوتين إنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، لمناقشة الوضع الاقتصادي بشكل يومي.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يحرق-مليارات-الدولارات-لأمريكاالدعم-الأمريكي-مستمر-رغم--فشل-الهجوم-الأوكراني-1081150840.html
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روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا
روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا
بوتين يشيد بنمو الاقتصاد الروسي: عاد كما كان قبل العقوبات
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عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعًا حول تشكيل الموازنة الاتحادية لعام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026.
وأكدّ الرئيس بوتين في مستهل خطابه إلى أن "مرحلة تعافي الاقتصاد الروسي قد انتهت وأن روسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات".
وأوضح بوتين: "نمو الناتج المحلي الإجمالي بنتائج نهاية العام يمكن أن يصل إلى ما بين 2.5% و 2.8%".
وأشار بوتين: "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، ومن المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة على المدى الطويل".
وأضاف بوتين: "إيرادات الميزانية من النفط والغاز في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) عادت إلى مستويات العام الماضي، والنمو النشط يتواصل".
وقال بوتين إنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، لمناقشة الوضع الاقتصادي بشكل يومي
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