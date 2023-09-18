عربي
https://sputnikarabic.ae/20230918/بوتين-يشيد-بنمو-الاقتصاد-الروسي-عاد-كما-كان-قبل-العقوبات-1081158510.html
بوتين يشيد بنمو الاقتصاد الروسي: عاد كما كان قبل العقوبات
بوتين يشيد بنمو الاقتصاد الروسي: عاد كما كان قبل العقوبات
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعًا حول تشكيل الموازنة الاتحادية لعام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T14:01+0000
2023-09-18T14:01+0000
روسيا
اقتصاد
اقتصاد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080947203_0:166:3054:1884_1920x0_80_0_0_6dfae95810c149ec21a5378901e4f0ca.jpg
وأكدّ الرئيس بوتين في مستهل خطابه إلى أن "مرحلة تعافي الاقتصاد الروسي قد انتهت وأن روسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات".وأوضح بوتين: "نمو الناتج المحلي الإجمالي بنتائج نهاية العام يمكن أن يصل إلى ما بين 2.5% و 2.8%".وأشار بوتين: "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، ومن المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة على المدى الطويل".وأضاف بوتين: "إيرادات الميزانية من النفط والغاز في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) عادت إلى مستويات العام الماضي، والنمو النشط يتواصل".وقال بوتين إنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، لمناقشة الوضع الاقتصادي بشكل يومي.
https://sputnikarabic.ae/20230918/الجيش-الروسي-يحرق-مليارات-الدولارات-لأمريكاالدعم-الأمريكي-مستمر-رغم--فشل-الهجوم-الأوكراني-1081150840.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080947203_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b41257d22589c50ea780ac5e87fcb97e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا
روسيا, اقتصاد, اقتصاد روسيا

بوتين يشيد بنمو الاقتصاد الروسي: عاد كما كان قبل العقوبات

14:01 GMT 18.09.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعًا حول تشكيل الموازنة الاتحادية لعام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026.
وأكدّ الرئيس بوتين في مستهل خطابه إلى أن "مرحلة تعافي الاقتصاد الروسي قد انتهت وأن روسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات".
وأوضح بوتين: "نمو الناتج المحلي الإجمالي بنتائج نهاية العام يمكن أن يصل إلى ما بين 2.5% و 2.8%".
وأشار بوتين: "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، ومن المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة على المدى الطويل".
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
"الجيش الروسي يحرق مليارات الدولارات لأمريكا"...الدعم الأمريكي مستمر رغم فشل الهجوم الأوكراني
10:35 GMT
وأضاف بوتين: "إيرادات الميزانية من النفط والغاز في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) عادت إلى مستويات العام الماضي، والنمو النشط يتواصل".
وقال بوتين إنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، لمناقشة الوضع الاقتصادي بشكل يومي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала