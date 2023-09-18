https://sputnikarabic.ae/20230918/تشوه-في-درب-التبانة-والمادة-المظلمة-مشتبه-بها---1081149454.html

تشوه في درب التبانة و"المادة المظلمة" مشتبه بها

تشوه في درب التبانة و"المادة المظلمة" مشتبه بها

أظهرت دراسة جديدة أن الهالة المظلمة المائلة وغير المنتظمة، والتي تعتبر النقطة الكبيرة من المادة المظلمة التي تلتف حول مجرتنا وتتخللها، هي التفسير الوحيد حتى... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T09:20+0000

2023-09-18T09:20+0000

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كتب فريق بقيادة عالم الفيزياء الفلكية، جيوون جيسي هان، من جامعة هارفارد: "هنا نظهر أن الهالة المظلمة التي تميل في نفس اتجاه الهالة النجمية يمكن أن تحدث اعوجاجًا وتوهجًا في قرص المجرة بنفس السعة والاتجاه مثل البيانات". وأضاف العلماء:تمكن علماء الفلك من رسم خريطة تفصيلية لتقلبات درب التبانة بواسطة تلسكوب "غايا" الفضائي، الذي رسم مواقع وسرعات النجوم في درب التبانة بدقة عالية.وجد علماء الفلك أدلة قوية على وجود اعوجاج وتوهج، ولكن السبب لا يزال غير واضح، إذ أن التفسير الرئيسي هو التفاعل مع مجرة أخرى، لم تبين التفسيرات المقترحة حتى الآن سبب الالتواء والتوهج، لكن في العام الماضي، توصل فريق إلى اكتشاف أن هالة النجوم حول المجرة هي أيضًا غير منتظمة، ما يؤكد أن الهالة المظلمة لمجرة درب التبانة مائلة بشدة أيضًا.أجرى العلماء بعض عمليات النمذجة للمجرة لإعادة إنتاج الشكل المرصود لمجرة درب التبانة، والالتواء، والتوهج، وكل شيء، ووجدوا أنه عندما تميل فقاعة المادة المظلمة، فإن أطراف المجرة تتشوه وتتوهج، تمامًا كما نرى في ملاحظات تيليسكوب "غايا" لمجرة درب التبانة.وأظهرت محاكاتهم أن الاصطدام مع مجرة أخرى يمكن أن يؤدي إلى إمالة الهالة المظلمة بشكل كبير، وأن اعوجاج القرص المجرّي يحدث بسرعة، داخل مدار واحد بعد ميل الهالة المظلمة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وكتب الباحثون: "تظهر هذه النتيجة أن الهالة المظلمة لمجرة درب التبانة كانت على الأرجح مائلة أكثر في الماضي وانخفضت إلى قيمتها الحالية (~ 25 درجة) في يومنا هذا".

https://sputnikarabic.ae/20230918/اليونسكو-تضيف-أريحا-على-قائمة-التراث-العالمي-بغياب-الآثار-اليهودية-1081140507.html

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