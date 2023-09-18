https://sputnikarabic.ae/20230918/توليب-تدك-مواقع-الأوكرانيين-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1081138519.html
"توليب" تدك مواقع الأوكرانيين في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
"توليب" تدك مواقع الأوكرانيين في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للعمل القتالي لمدفعية "توليب" ذاتي الحركة من منطقة العملية العسكرية، حيث دمرت قذائفه تجمعات الأوكرانيين. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T04:57+0000
2023-09-18T04:57+0000
2023-09-18T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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أطلق المقاتلون الروس على محور كراسني ليمان، قذائف شديدة الانفجار على مسافة 4 إلى 9 كيلومترات، ولكي يتم إلحاق أكبر ضرر، تستخدم "توليب" الصمامات ذات التباطؤ المختلف، اعتمادا على نوع التحصينات.ويظهر في الفيديو كيف يتم إطلاق النار في نقاط قوية وعلى مجموعات من قوات العدو مع تعديلات من خلال بيانات الطائرات دون طيار، وفي الوقت نفسه، تغير المدفعية موقعها باستمرار.وأظهرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، كيف دمرت أطقم كا 52 "التمساح" مركز التحكم والمركبات المدرعة للمسلحين الأوكرانيين. خلال الطلعات القتالية، أطلق الطيارون صواريخ على النقاط المحصنة للوحدات القومية التي تم العثور عليها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
"توليب" تدك مواقع الأوكرانيين في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للعمل القتالي لمدفعية "توليب" ذاتي الحركة من منطقة العملية العسكرية، حيث دمرت قذائفه تجمعات الأوكرانيين.
أطلق المقاتلون الروس على محور كراسني ليمان، قذائف شديدة الانفجار على مسافة 4 إلى 9 كيلومترات، ولكي يتم إلحاق أكبر ضرر، تستخدم "توليب" الصمامات ذات التباطؤ المختلف، اعتمادا على نوع التحصينات.
ويظهر في الفيديو كيف يتم إطلاق النار في نقاط قوية وعلى مجموعات من قوات العدو مع تعديلات من خلال بيانات الطائرات دون طيار
، وفي الوقت نفسه، تغير المدفعية موقعها باستمرار.
وقال قائد الوحدة: "قدرة الاختراق كبيرة جدا للقذائف التي تتمكن من اختراق هيكل خرساني مقوى بعمق 6 أمتار".
وأظهرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، كيف دمرت أطقم كا 52 "التمساح" مركز التحكم
والمركبات المدرعة للمسلحين الأوكرانيين. خلال الطلعات القتالية، أطلق الطيارون صواريخ على النقاط المحصنة للوحدات القومية التي تم العثور عليها.