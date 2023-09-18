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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230918/خبير-سعودي-موقف-المملكة-واضح-تجاه-القضية-الفلسطينية-وهو-حجر-الأساس-في-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل--1081160492.html
خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T14:27+0000
2023-09-18T14:27+0000
راديو
بلا قيود
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خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
السعودية توقف المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل. ويقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي في حديث لبرنامجنا:زيلينسكي يستبعد إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال نقل الأراضي. ويقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:مواصلة عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين في المغرب وليبيا. ويفيد موفد "سبوتنيك" إلى المغرب محمد حميدة، في تقرير لبرنامجنا بهذا الصدد:قصف تركي عنيف على قرى كردية في الرقة السورية. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن التركي جوان سوز:بدوره قال الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو:"مجموعة السيع" تعتزم مقاطعة الألماس الروسي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا:مؤسسة خيرية تبدأ مشاريع لمساعدة أطفال سوريا ودونباس. وهو ما قالت عنه مديرة المؤسسة تيريزا أغانسيان:من جهتها، قالت مديرة المكتب النسائي في روسيا الدكتورة ثريا الفرا:بدورها، قالت ناديجدا شيغوليفا، ممثلة الجمعية النسائية، والخبيرة السياسية في نادي البرلمان الروسي:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

14:27 GMT 18.09.2023
راديو
خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
السعودية توقف المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل. ويقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي في حديث لبرنامجنا:

"موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابت، وخيار المملكة الاستراتيجي هو السلام، لكن على قواعد وشروط محددة، قائمة على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعلى أساس مبادرة بيروت لعام 2002، وبموافقة كاملة من الفلسطينيين، وهذه هي شروط المملكة للتطبيع مع الجانب الإسرائيلي".

زيلينسكي يستبعد إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال نقل الأراضي. ويقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:

"زيلينسكي غير مهتم بأي حل سياسي للأزمة الناشئة، وهو يعي جيدا أن هذه المعركة خاسرة مع روسيا، لكن حكومة كييف تعمل كل ما في وسعها لخدمة الأجندة الغربية لحلف الناتو، وغير مهتمة بحياة آلاف الأوكرانيين، ومن سمح بإنشاء مختبرات بيولوجية على أراضيه، بالرغم من أنها تهدد أمن وسلامة البلاد والعالم، لن يهتم بمصير سكان البلاد".

مواصلة عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين في المغرب وليبيا. ويفيد موفد "سبوتنيك" إلى المغرب محمد حميدة، في تقرير لبرنامجنا بهذا الصدد:
"عمليات الإنقاذ مستمرة في جل المناطق المنكوبة، من قبل القوات المغربية وكافة مؤسسات الدولة، وهناك فرق الإنقاذ من الكثير من الدول التي وصلت للمساعدة، لكن ما يلاحظ، أن هناك بعض المناظق، تسمى الطوارق، كانت معزولة تماما بسبب الانهيارات الجيلية، التي وقعت على الطرق الجبلية المؤدية إليها".
قصف تركي عنيف على قرى كردية في الرقة السورية. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن التركي جوان سوز:
"هذه القرى منها كردية ومنها عربية ومنها سريانية آشورية وهذا دليل على أن تركيا تعمل على زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة وليس محاربة الإرهاب كما تدعي".
بدوره قال الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو:
"مقترح وجود ضمان أمني روسي إيراني جيد ومن الضروروي أن يكون هناك آلية لتطبيقه".
"مجموعة السيع" تعتزم مقاطعة الألماس الروسي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا:
"بعض أساليب العقوبات التي تنتجها الدول الغربية أشبه ما تكون بـ"نكتة سخيفة" لأن يصعب تطبيقها كون الألماس يدخل في معظم صناعات التكنولوجيا وروسيا من أكبر المصدرين في العالم".
مؤسسة خيرية تبدأ مشاريع لمساعدة أطفال سوريا ودونباس. وهو ما قالت عنه مديرة المؤسسة تيريزا أغانسيان:
"من بين مشاريعنا مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. نريد مساعدة الأطفال الذين عانوا من الحرب أيضا".
من جهتها، قالت مديرة المكتب النسائي في روسيا الدكتورة ثريا الفرا:
"اجتماع اليوم ناقش بمعظمه مساعدة السوريين وهم بأمس الحاجة في هذا الوقت وسنعمل على إنجاز مشاريع في هذا الإطار".
بدورها، قالت ناديجدا شيغوليفا، ممثلة الجمعية النسائية، والخبيرة السياسية في نادي البرلمان الروسي:
"مسألة المساعدة الإنسانية أولوية لدينا في روسيا على جميع المستويات لحماية حق الأشخاص الذين يواجهون مواقف صعبة في الحصول على المساعدة والإنقاذ".
التفاصيل في الملف الصوتي....
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