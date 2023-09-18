https://sputnikarabic.ae/20230918/خبير-سعودي-موقف-المملكة-واضح-تجاه-القضية-الفلسطينية-وهو-حجر-الأساس-في-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل--1081160492.html

خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T14:27+0000

2023-09-18T14:27+0000

2023-09-18T14:27+0000

راديو

بلا قيود

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خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل خبير سعودي: موقف المملكة واضح تجاه القضية الفلسطينية وهو حجر الأساس في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السعودية توقف المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل. ويقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي في حديث لبرنامجنا:زيلينسكي يستبعد إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال نقل الأراضي. ويقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:مواصلة عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين في المغرب وليبيا. ويفيد موفد "سبوتنيك" إلى المغرب محمد حميدة، في تقرير لبرنامجنا بهذا الصدد:قصف تركي عنيف على قرى كردية في الرقة السورية. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن التركي جوان سوز:بدوره قال الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو:"مجموعة السيع" تعتزم مقاطعة الألماس الروسي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا:مؤسسة خيرية تبدأ مشاريع لمساعدة أطفال سوريا ودونباس. وهو ما قالت عنه مديرة المؤسسة تيريزا أغانسيان:من جهتها، قالت مديرة المكتب النسائي في روسيا الدكتورة ثريا الفرا:بدورها، قالت ناديجدا شيغوليفا، ممثلة الجمعية النسائية، والخبيرة السياسية في نادي البرلمان الروسي:التفاصيل في الملف الصوتي....

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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بلا قيود, аудио