https://sputnikarabic.ae/20230918/خبير-مناورات-الناتو-هي-رسالة-سياسية-تستهدف-روسيا-1081161114.html

خبير: مناورات "الناتو" هي رسالة سياسية تستهدف روسيا

خبير: مناورات "الناتو" هي رسالة سياسية تستهدف روسيا

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T14:29+0000

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2023-09-18T14:29+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: مناورات الناتو هي رسالة سياسية تستهدف روسيا خبير: مناورات الناتو هي رسالة سياسية تستهدف روسيا

أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، أن دول الحلف أعلنت قرارها إجراء أضخم مناورات عسكرية في إطار الحلف منذ انقضاء فترة الحرب الباردة، باسم ( المدافع الصامد) وذلك في العام المقبل 2024.حول ذلك، تحدث الخبير بالشؤون الأمريكية، الأستاذ ستيفن صهيوني:أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" ‏الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا سيستغرق وقتا طويلا، و حتى لو تم تحقيقه بالكامل، إلا أنه لن يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.حول هذا تحدث لـ " شؤون عسكرية " الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:وإلى لبنان حيث انطلقت فيه مناورة "بيغاسوس-سيدا" لـ عشرة أيام، الأولى من نوعها وأكبر مثال على التعاون العسكري بين المملكة المتحدة ولبنان.عن هذا قال الخبير العسكري الاستراتيجي، العميد أمين حطيط:قامت السلطات العراقية بنزع سلاح الجماعات المتمركزة في المناطق المتاخمة لإيران وإبعاد المجموعات المسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، جاء ذلك قبيل توجه وزير الخارجية العراقي إلى طهران لتجنب تصعيد جديد.حول ذلك تحدث مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد صالح صدقيان:وعن هذا الموضوع تحدث أيضا الباحث المختص بالشؤون الكردية، الدكتور كفاح محمود:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио