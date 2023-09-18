https://sputnikarabic.ae/20230918/خبير-مناورات-الناتو-هي-رسالة-سياسية-تستهدف-روسيا-1081161114.html
خبير: مناورات "الناتو" هي رسالة سياسية تستهدف روسيا
خبير: مناورات "الناتو" هي رسالة سياسية تستهدف روسيا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T14:29+0000
2023-09-18T14:29+0000
2023-09-18T14:29+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081160738_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_aa75d491400dcea88155fbacc5110a37.png
خبير: مناورات الناتو هي رسالة سياسية تستهدف روسيا
خبير: مناورات الناتو هي رسالة سياسية تستهدف روسيا
أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، أن دول الحلف أعلنت قرارها إجراء أضخم مناورات عسكرية في إطار الحلف منذ انقضاء فترة الحرب الباردة، باسم ( المدافع الصامد) وذلك في العام المقبل 2024.حول ذلك، تحدث الخبير بالشؤون الأمريكية، الأستاذ ستيفن صهيوني:أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا سيستغرق وقتا طويلا، و حتى لو تم تحقيقه بالكامل، إلا أنه لن يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.حول هذا تحدث لـ " شؤون عسكرية " الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:وإلى لبنان حيث انطلقت فيه مناورة "بيغاسوس-سيدا" لـ عشرة أيام، الأولى من نوعها وأكبر مثال على التعاون العسكري بين المملكة المتحدة ولبنان.عن هذا قال الخبير العسكري الاستراتيجي، العميد أمين حطيط:قامت السلطات العراقية بنزع سلاح الجماعات المتمركزة في المناطق المتاخمة لإيران وإبعاد المجموعات المسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، جاء ذلك قبيل توجه وزير الخارجية العراقي إلى طهران لتجنب تصعيد جديد.حول ذلك تحدث مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد صالح صدقيان:وعن هذا الموضوع تحدث أيضا الباحث المختص بالشؤون الكردية، الدكتور كفاح محمود:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081160738_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_8468c3221aaf3c1f86e21ba188125839.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: مناورات "الناتو" هي رسالة سياسية تستهدف روسيا
تابعنا عبر
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، أن دول الحلف أعلنت قرارها إجراء أضخم مناورات عسكرية في إطار الحلف منذ انقضاء فترة الحرب الباردة، باسم ( المدافع الصامد) وذلك في العام المقبل 2024.
حول ذلك، تحدث الخبير بالشؤون الأمريكية، الأستاذ ستيفن صهيوني:
هذه المناورة هي فقط رسالة سياسية وضغط سياسي والمستهدف طبعا هي روسيا والتي تقف وراءها هي الولايات المتحدة، ولزعزعة الاستقرار في أوروبا من خلال دعم الأوكرانيين وإجبار الأوروبيين لدعم أوكرانيا وأيضا تعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب شرق آسيا ودعم تايوان لمحاربة الصين ولكن كقوة لن يدخل الناتو في حرب ضد روسيا بشكل مباشر، والجيش الروسي سيفعل الشيء نفسه. اليوم الاقتصاد الأوروبي في أسوأ حالاته والمجتمع الأوروبي لن يقبل بحرب مباشرة مع روسيا ولكن الحديث يجري عن كسر عظم سياسية بين الطرفين.
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا سيستغرق وقتا طويلا، و حتى لو تم تحقيقه بالكامل، إلا أنه لن يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
حول هذا تحدث لـ " شؤون عسكرية " الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:
الرئيس زيلينسكي من عدة أسابيع أقال جميع قادة التجنيد في أوكرانيا بسبب الفساد والهروب من التجنيد، وهذا يدل على وجود عدم رغبة في القتال كما ويدل على مدى حجم تخبط الدولة، أما بالنسبة للهجوم المضاد فلن ينجح، ولا سيما أن فترة الشتاء ستعطي القوات الروسية شكلا للدفاع من الصعب اختراقه.
وإلى لبنان حيث انطلقت فيه مناورة "بيغاسوس-سيدا" لـ عشرة أيام، الأولى من نوعها وأكبر مثال على التعاون العسكري بين المملكة المتحدة ولبنان.
عن هذا قال الخبير العسكري الاستراتيجي، العميد أمين حطيط:
العلاقة بين الجيشين اللبناني والبريطاني ليست جديدة وقد تم تنشيط هذه العلاقة خاصة مع وجود الإرهابيين في شرق لبنان عام 2014، وتطورت هذه العلاقة اليوم لتصل إلى مستوى التدريبات المشتركة. هذه المناورة لا تهدد وجود المقاومة في لبنان طالما أن الجيش اللبناني ملتزم بعقيدة واضحة، أما إسرائيل فهي جدا مرتاحة بهذه المناورة مع الناتو، لأن اقتراب الناتو من الجيش اللبناني سيوفر عليها الكثير.
قامت السلطات العراقية بنزع سلاح الجماعات المتمركزة في المناطق المتاخمة لإيران وإبعاد المجموعات المسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، جاء ذلك قبيل توجه وزير الخارجية العراقي إلى طهران لتجنب تصعيد جديد.
حول ذلك تحدث مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد صالح صدقيان:
يوجد تنشيط للجماعات الإيرانية الكردية الإرهابية في مخيمات اللاجئين وقد نشطت خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران العام الماضي. إيران لا تريد أن تقوم بأي عمل عسكري محدود أو غير محدود داخل الأراضي العراقية وهي ترجو وتطلب من الحكومة العراقية وحكومة كردستان بأخذ الأمر بجدية والقيام بنقل هذه المعسكرات إلى خارج الحدود.
وعن هذا الموضوع تحدث أيضا الباحث المختص بالشؤون الكردية، الدكتور كفاح محمود:
قامت لجان متخصصة من إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بتفعيل نقاط حرس الحدود الممتدة على الحدود العراقية الإيرانية ضمن إقليم كردستان، أما بالنسبة للإيرانيين فقد أعلنوا عن ارتياحهم من تنفيذ الكثير من بنود الاتفاقية وإبعاد تلك المجموعات إلى مخيمين للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة.
التفاصيل في الملف الصوتي...