https://sputnikarabic.ae/20230918/رئيس-البنك-المركزي-الإيراني-إيداع-أكثر-من-5-مليارات-يورو-في-حسابات-إيرانية-لدى-بنكين-في-قطر-1081151467.html

رئيس البنك المركزي الإيراني: إيداع أكثر من 5 مليارات يورو في حسابات إيرانية لدى بنكين في قطر

رئيس البنك المركزي الإيراني: إيداع أكثر من 5 مليارات يورو في حسابات إيرانية لدى بنكين في قطر

قال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، اليوم الاثنين، إنه تم إيداع 5 مليارات و573 مليون يورو في حسابات إيرانية في بنكين في دولة قطر، وذلك في إطار اتفاق... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T11:13+0000

2023-09-18T11:13+0000

2023-09-18T11:13+0000

إيران

أخبار إيران

قطر

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/12/1049000897_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7cb9ff962f1213a6cd2231bb537f5865.jpg

طهران - سبوتنيك. وأشار فرزين خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "تم إيداع 5 مليارات و573 مليون يورو في حسابات 6 بنوك إيرانية في بنكي الأهلي والدخان في قطر".ولفت رئيس البنك المركزي الإيراني إلى أن "شكوى إيران ضد كوريا الجنوبية لتجميدها أموالها قيد المتابعة وستستمر".وأوضح أنه يتم في الوقت الراهن التنسيق "لوصول إيران إلى أموالها المجمدة في بعض الدول الأخرى وعندما يتحقق ذلك سوف يتم الإعلان عنه".يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين من السجون الأمريكية اليوم.وأكد المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، أن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستعود إلى إيران اليوم.وأوضح المتحدث أنه "يتم تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أمريكيين، وستعود أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية إلى بلادنا"، لافتًا إلى أنه تم "تنفيذ اتفاق تبادل السجناء وإعادة الأموال الإيرانية بشكل جيد وخطوة بخطوة".ووصف كنعاني الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة لدى بریطانیا بعد عدة سنوات، بأنه "كان نجاحا كبيرا"، مشيرًا إلى أنه "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد"، مضيفًا أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".من ناحية أخرى، أكد رئيسي، في وقت سابق، أن الودائع المالية التي تم الإفراج عنها في الخارج ستُستخدم في تعزيز عملية التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الإفراج عن جزء من موارد النقد الأجنبي يُعتبر إنجازا دبلوماسيا مهما، وهو جزء من الجهود الدبلوماسية الناجحة بدلاً من الاستجداء.

https://sputnikarabic.ae/20230811/إيران-السجناء-الأمريكيون-سيبقون-في-طهران-لحين-استكمال-تحويل-الأموال-المجمدة-1079990077.html

https://sputnikarabic.ae/20230811/عبر-دولة-عربية-إعلام-صفقة-السجناء-الأمريكيين-تقضي-بالإفراج-عن-10-مليارات-دولار-مجمدة-لصالح-طهران-1079976190.html

إيران

أخبار إيران

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, قطر, العالم, أخبار العالم الآن