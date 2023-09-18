https://sputnikarabic.ae/20230918/زلزال-بقوة-51-درجة-يضرب-شمالي-إيطاليا-1081139135.html

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إيطاليا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمالي إيطاليا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالًا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر قد وقع في شمال إيطاليا، اليوم الاثنين. 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T06:03+0000

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من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 10 كيلومترات.وأضاف المركز أيضا بأن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 37 كيلومترًا جنوب شرق بولونيا و13 كيلومترا جنوب غرب ريولو تيرمي.تأتي هذه الهزة الأرضية في وقت يشهد سلسلة كوارث بيئية في منطقة حوض البحر المتوسط، حيث سجلت ولاية قالمة الجزائرية، أمس الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر.ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المركز بيانا أوضح فيه أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر، كما تم تحديد مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح في ولاية قالمة.في سياق متصل، داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي.وضربت سلسلة كوارث بيئة شمال غرب قارة أفريقيا، بداية من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الذي وقع مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تبعه هزة أرضية ثانية على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، وهو الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.ودمر إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، حيث كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة أسفرت عن قتل وتشريد الآلاف. ‏

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