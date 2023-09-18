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https://sputnikarabic.ae/20230918/شاهد-عيان-يكشف-لـسبوتنيك-الأضرار-التي-لحقت-بسوسة-جراء--إعصار-دانيال-فيديو-1081151247.html
شاهد عيان يكشف لـ"سبوتنيك" الأضرار التي لحقت بسوسة جراء إعصار "دانيال"... فيديو
شاهد عيان يكشف لـ"سبوتنيك" الأضرار التي لحقت بسوسة جراء إعصار "دانيال"... فيديو
شهدت مدينة سوسة الجبلية الساحلية المطلة على البحر المتوسط أضرارا كبيرة جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب الشرق الليبي، وتعتبر المدينة منكوبة بالكامل وهناك عدة... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T10:51+0000
2023-09-18T10:51+0000
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وتحدث شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" عن الأضرار التي لحقت بالمدينة وتحديدا حي القروض الغربية.وقال إن هذه المنطقة كانت نقطة تلاقي مصب الأودية الأخرى وتجمعت وانهمرت من هذا المكان لتتوجة للبحر.وأضاف أن السكان فوجئوا بهذا الإعصار ولم يتوقعوا حدوثه بهذا الشكل متابعا: "كنا نعتقد بأنها ستكون 4-5 أمتار ولكنها كانت أكثر من ذلك".ومضى شاهد العيان بقوله "أما عن الاضرار، تعتبر مدينة سوسة بطريقها منطقة منكوبة بالكامل".وتابع: "الطرق رمت كل من مكان عليها من موطنين وعائلات في سيارتهم ومباني رمت كل شيء على منطقة المشتل ورائي".ولفت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص مفقودين حتى اللحظة لم يتم العثور عليهم.وأمس الأحد، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 مفقود.وأضاف المكتب بسقوط 170 قتيلا في أماكن أخرى شرقي ليبيا خارج درنة، وبأن عدد النازحين في شمال شرقي البلاد ارتفع إلى نحو 40 ألفا.
https://sputnikarabic.ae/20230918/متطوع-بالهلال-الأحمر-الليبي-يصف-الوضع-في-درنة-بـالكارثي-فيديو-1081143007.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, حصري

شاهد عيان يكشف لـ"سبوتنيك" الأضرار التي لحقت بسوسة جراء إعصار "دانيال"... فيديو

10:51 GMT 18.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYأضرار كبيرة لحقت بمدينة سوسة إثر إعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا
أضرار كبيرة لحقت بمدينة سوسة إثر إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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شهدت مدينة سوسة الجبلية الساحلية المطلة على البحر المتوسط أضرارا كبيرة جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب الشرق الليبي، وتعتبر المدينة منكوبة بالكامل وهناك عدة عائلات لقت حتفها وأخرى جرفتها السيول.
وتحدث شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" عن الأضرار التي لحقت بالمدينة وتحديدا حي القروض الغربية.
وقال إن هذه المنطقة كانت نقطة تلاقي مصب الأودية الأخرى وتجمعت وانهمرت من هذا المكان لتتوجة للبحر.
وأضاف أن السكان فوجئوا بهذا الإعصار ولم يتوقعوا حدوثه بهذا الشكل متابعا: "كنا نعتقد بأنها ستكون 4-5 أمتار ولكنها كانت أكثر من ذلك".
ومضى شاهد العيان بقوله "أما عن الاضرار، تعتبر مدينة سوسة بطريقها منطقة منكوبة بالكامل".
وتابع: "الطرق رمت كل من مكان عليها من موطنين وعائلات في سيارتهم ومباني رمت كل شيء على منطقة المشتل ورائي".
ولفت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص مفقودين حتى اللحظة لم يتم العثور عليهم.
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
متطوع بالهلال الأحمر الليبي يصف الوضع في درنة بـ"الكارثي"... فيديو
08:02 GMT
وأمس الأحد، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 مفقود.
وأضاف المكتب بسقوط 170 قتيلا في أماكن أخرى شرقي ليبيا خارج درنة، وبأن عدد النازحين في شمال شرقي البلاد ارتفع إلى نحو 40 ألفا.
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