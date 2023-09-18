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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/صواريخ-غراد-تدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081149863.html
صواريخ "غراد" تدمر مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
صواريخ "غراد" تدمر مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للعمليات العسكرية لقاذفات الصواريخ المتعددة " غراد" من منطقة العملية العسكرية الخاصة. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T09:43+0000
2023-09-18T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر لقطات الفيديو المنشورة منظومة صواريخ "غراد" وهي تعمل على تحديد وتدمير مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتستخدم صواريخ "غراد" التكتيك الدائري بشكل رئيسي، إذ أنه بينما تذهب إحدى البطاريات إلى موضع إطلاق النار، فإن الأخرى تقوم بالفعل بإعادة التذخير والانتقال إلى موقع جديد.ويعمل المدفعيون بسلاسة وكفاءة، فإن إطلاق قذائف من عيار 122ملم شديدة الانفجار، تغطي مساحة ضخمة بنيران قوية، وبعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، يغيّر المدفعيون مواقعهم بأقصى سرعة ويستمرون في مهمتهم القتالية.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

صواريخ "غراد" تدمر مواقع القوات الأوكرانية... فيديو

09:43 GMT 18.09.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للعمليات العسكرية لقاذفات الصواريخ المتعددة " غراد" من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر لقطات الفيديو المنشورة منظومة صواريخ "غراد" وهي تعمل على تحديد وتدمير مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتستخدم صواريخ "غراد" التكتيك الدائري بشكل رئيسي، إذ أنه بينما تذهب إحدى البطاريات إلى موضع إطلاق النار، فإن الأخرى تقوم بالفعل بإعادة التذخير والانتقال إلى موقع جديد.
ويعمل المدفعيون بسلاسة وكفاءة، فإن إطلاق قذائف من عيار 122ملم شديدة الانفجار، تغطي مساحة ضخمة بنيران قوية، وبعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، يغيّر المدفعيون مواقعهم بأقصى سرعة ويستمرون في مهمتهم القتالية.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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