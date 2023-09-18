https://sputnikarabic.ae/20230918/صواريخ-غراد-تدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081149863.html
صواريخ "غراد" تدمر مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
صواريخ "غراد" تدمر مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للعمليات العسكرية لقاذفات الصواريخ المتعددة " غراد" من منطقة العملية العسكرية الخاصة. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T09:43+0000
2023-09-18T09:43+0000
2023-09-18T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر لقطات الفيديو المنشورة منظومة صواريخ "غراد" وهي تعمل على تحديد وتدمير مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتستخدم صواريخ "غراد" التكتيك الدائري بشكل رئيسي، إذ أنه بينما تذهب إحدى البطاريات إلى موضع إطلاق النار، فإن الأخرى تقوم بالفعل بإعادة التذخير والانتقال إلى موقع جديد.ويعمل المدفعيون بسلاسة وكفاءة، فإن إطلاق قذائف من عيار 122ملم شديدة الانفجار، تغطي مساحة ضخمة بنيران قوية، وبعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، يغيّر المدفعيون مواقعهم بأقصى سرعة ويستمرون في مهمتهم القتالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
صواريخ "غراد" تدمر مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات للعمليات العسكرية لقاذفات الصواريخ المتعددة " غراد" من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر لقطات الفيديو المنشورة منظومة صواريخ "غراد" وهي تعمل على تحديد وتدمير مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتستخدم صواريخ "غراد" التكتيك الدائري بشكل رئيسي، إذ أنه بينما تذهب إحدى البطاريات إلى موضع إطلاق النار، فإن الأخرى تقوم بالفعل بإعادة التذخير والانتقال إلى موقع جديد.
ويعمل المدفعيون بسلاسة وكفاءة، فإن إطلاق قذائف من عيار 122ملم شديدة الانفجار، تغطي مساحة ضخمة بنيران قوية، وبعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، يغيّر المدفعيون مواقعهم بأقصى سرعة ويستمرون في مهمتهم القتالية.