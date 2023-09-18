https://sputnikarabic.ae/20230918/طهران-تقترح-على-دمشق-وأنقرة-خطة-لانسحاب-القوات-التركية-من-سوريا-ما-إمكانية-قبولها؟-1081163310.html

طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟

طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟

صرّح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن إيران ‏اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية ‏من الأراضي السورية.‏ 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T16:01+0000

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طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟ طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟

وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد"، مؤكدا أن إيران وروسيا ستكونان ضامنتين في هذا الاتفاق.واستهدفت غارة جوية تركية جديدة، يوم السبت الماضي، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف حلب، أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد أكد قبل أيام خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، على أن ما يعوق عودة اللاجئين هو العقوبات الاقتصادية واستمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، د.محمد نادر العمري:وأوضح العمري، أن "شروط الجانب التركي بأنه لن ينسحب من داخل الأراضي السورية إلا بعد إيجاد الحل السياسي، ينافي الواقع، حيث لا يمكن إيجاد حل سياسي في ظل وجود قوات أجنبية تدعم الميليشيات الإرهابية".من جانبه، قال المحلل السياسي، د. طه عودة أوغلو:وشدد أوغلو على أن "تركيا أكدت مرارا أن وجود قواتها في الشمال السوري يأتي بسبب التنظيمات الإرهابية التي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي، وأن العمليات التي شنّتها خلال السنوات الأخيرة كانت تستهدف تنظيمات إرهابية تهدد أمن حدودها، هذا بالإضافة إلى المشروع الأمريكي بتأسيس كيان كردي عبر الحدود، لذلك فإن تركيا لا تمانع خلال اللقاءات التي أجرتها مع الجانب الروسي بالتنسيق والتعاون مع دمشق بشرط وجود ضمانات".وقال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل:وأوضح الجمل أن "تركيا تسيطر على منافذ كبيرة جدا بين الدولتين تمتد بعمق 30 كيلو متر"، كما بيّن أن روسيا قدمت مقترحا بأن يكون هناك تفاهم بين سوريا وتركيا طبقا لاتفاقية أضنة، والتي كانت تسمح للجانبين بملاحقة الإرهابيين على الحدود المشتركة بعمق 5 كيلو متر فقط"، ونوّه إلى أن "أمريكا ليس من مصلحتها حدوث تقارب تركي سوري".إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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