https://sputnikarabic.ae/20230918/طهران-تقترح-على-دمشق-وأنقرة-خطة-لانسحاب-القوات-التركية-من-سوريا-ما-إمكانية-قبولها؟-1081163310.html
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟
صرّح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T16:01+0000
2023-09-18T16:01+0000
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طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟
وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد"، مؤكدا أن إيران وروسيا ستكونان ضامنتين في هذا الاتفاق.واستهدفت غارة جوية تركية جديدة، يوم السبت الماضي، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف حلب، أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد أكد قبل أيام خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، على أن ما يعوق عودة اللاجئين هو العقوبات الاقتصادية واستمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي.وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، د.محمد نادر العمري:وأوضح العمري، أن "شروط الجانب التركي بأنه لن ينسحب من داخل الأراضي السورية إلا بعد إيجاد الحل السياسي، ينافي الواقع، حيث لا يمكن إيجاد حل سياسي في ظل وجود قوات أجنبية تدعم الميليشيات الإرهابية".من جانبه، قال المحلل السياسي، د. طه عودة أوغلو:وشدد أوغلو على أن "تركيا أكدت مرارا أن وجود قواتها في الشمال السوري يأتي بسبب التنظيمات الإرهابية التي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي، وأن العمليات التي شنّتها خلال السنوات الأخيرة كانت تستهدف تنظيمات إرهابية تهدد أمن حدودها، هذا بالإضافة إلى المشروع الأمريكي بتأسيس كيان كردي عبر الحدود، لذلك فإن تركيا لا تمانع خلال اللقاءات التي أجرتها مع الجانب الروسي بالتنسيق والتعاون مع دمشق بشرط وجود ضمانات".وقال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل:وأوضح الجمل أن "تركيا تسيطر على منافذ كبيرة جدا بين الدولتين تمتد بعمق 30 كيلو متر"، كما بيّن أن روسيا قدمت مقترحا بأن يكون هناك تفاهم بين سوريا وتركيا طبقا لاتفاقية أضنة، والتي كانت تسمح للجانبين بملاحقة الإرهابيين على الحدود المشتركة بعمق 5 كيلو متر فقط"، ونوّه إلى أن "أمريكا ليس من مصلحتها حدوث تقارب تركي سوري".إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, аудио
مساحة حرة, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, аудио
طهران تقترح على دمشق وأنقرة خطة لانسحاب القوات التركية من سوريا.. ما إمكانية قبولها؟
16:01 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 18.09.2023) تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن إيران اقترحت على سوريا وتركيا خطة عمل بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
وأوضح عبد اللهيان: "اقترحنا أن تلتزم تركيا أولا بسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية
، وثانيا أن تلتزم سوريا بنشر قواتها على الحدود حتى لا تتعرض الأراضي التركية للتهديد"، مؤكدا أن إيران وروسيا ستكونان ضامنتين في هذا الاتفاق.
واستهدفت غارة جوية تركية جديدة
، يوم السبت الماضي، سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف حلب، أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلوا، يوم الجمعة الماضي، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.
وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد أكد قبل أيام خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، على أن ما يعوق عودة اللاجئين هو العقوبات الاقتصادية واستمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، د.محمد نادر العمري:
الاقتراح الإيراني ليس جديدا، حيث سعت إيران من قبل لتقريب وجهات النظر بين سوريا وتركيا استنادا إلى مبدأين أساسيين، الأول هو احترام سيادة الدولتين، والثاني هو التعاون من خلال العودة إلى اتفاقية أضنة، التي تشكل ركيزة أساسية وضامنة لعودة هذه العلاقات عبر التعاون الأمني والعسكري الذي قد يرتقي للتعاون السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المبادرة الإيرانية تتلاقى مع المطالب السورية القاضية بخروج القوات التركية من داخل الأراضي السورية، وإغلاق الحدود أمام دعم الجماعات المسلحة كأساس لعودة العلاقات بين الجانبين".
وأوضح العمري، أن "شروط الجانب التركي بأنه لن ينسحب من داخل الأراضي السورية إلا بعد إيجاد الحل السياسي، ينافي الواقع، حيث لا يمكن إيجاد حل سياسي في ظل وجود قوات أجنبية تدعم الميليشيات الإرهابية".
من جانبه، قال المحلل السياسي، د. طه عودة أوغلو:
"إن المبادرة الإيرانية جاءت بعد فترة من الهدوء في مسار التطبيع ما بين أنقرة ودمشق، إلا أنه لا توجد أية تصريحات رسمية من سوريا أو تركيا تجاه خطة طهران"، مضيفا أن "أنقرة لا تريد سحب قواتها في الوقت الراهن من الأراضي السورية للعديد من الأسباب، منها أمن وضبط الحدود بين البلدين".
وشدد أوغلو على أن "تركيا أكدت مرارا أن وجود قواتها في الشمال السوري يأتي بسبب التنظيمات الإرهابية التي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي، وأن العمليات التي شنّتها خلال السنوات الأخيرة كانت تستهدف تنظيمات إرهابية تهدد أمن حدودها، هذا بالإضافة إلى المشروع الأمريكي بتأسيس كيان كردي عبر الحدود، لذلك فإن تركيا لا تمانع خلال اللقاءات التي أجرتها مع الجانب الروسي بالتنسيق والتعاون مع دمشق بشرط وجود ضمانات".
وقال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل:
المقترح الإيراني قديم نسبيا، وتم الإعلان عنه في اجتماعات سوتشي في يوليو/ تموز الماضي بين الأطراف الأربعة، إلا أن اجتماع سوتشي خرج بدون التوصل لآلية لتفعيل هذا المقترح، بسبب تمسك سوريا وتركيا بموقفهما، حيث تربط أنقرة خروج قواتها بوجود جيش سوري قوي وقادر على حماية الحدود، وتركيا تقلل من قدرة الجيش السوري في الوقت الراهن.
وأوضح الجمل أن "تركيا تسيطر على منافذ كبيرة جدا بين الدولتين تمتد بعمق 30 كيلو متر"، كما بيّن أن روسيا قدمت مقترحا بأن يكون هناك تفاهم بين سوريا وتركيا طبقا لاتفاقية أضنة، والتي كانت تسمح للجانبين بملاحقة الإرهابيين على الحدود المشتركة بعمق 5 كيلو متر فقط"، ونوّه إلى أن "أمريكا ليس من مصلحتها حدوث تقارب تركي سوري".