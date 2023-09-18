https://sputnikarabic.ae/20230918/فينفال-2023-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يجري-مناورات-واسعة-النطاق-فيديو-1081156266.html
"فينفال 2023"... أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري مناورات واسعة النطاق... فيديو
"فينفال 2023"... أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري مناورات واسعة النطاق... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، بأن أسطول المحيط الهادئ بدأ بالتدريبات التكتيكية "فينفال 2023" على حماية اتصالات طريق بحر الشمال، ويتم إجراء التمرين تحت... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T12:29+0000
2023-09-18T12:29+0000
2023-09-18T12:29+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وأفادت الدفاع أن المناورات تجري في الشمال الشرقي من البلاد في بحري تشوكشي وبيرينغ، وكذلك في تشوكوتكا، ويشارك فيها نحو 10 آلاف جندي وأكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك السفن السطحية وسفن الدعم والغواصات والطائرات والمروحيات التابعة للطيران البحري وأنظمة الصواريخ الساحلية "بال" و "باستيون"، والمركبات المدرعة المتعقبة ذات القدرة العالية على عبور البلاد.وأضافت الوزارة أنه يتم تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ "فولكان" و"غرانيت" و"أونيكس" كروز"، وممارسة تمارين دفاعية مضادة للطائرات وللغواصات وللبرمائيات، وتسيير المدرعات على الطرق الوعرة في القطب الشمالي.وأشادت الوزارة بفعالية المناورة:وشددت وزارة الدفاع على الطبيعة الدفاعية للمناورات التي تهدف إلى حماية الحدود الشمالية لروسيا، مؤكدة أن جميع حلقات التمرين دفاعية بطبيعتها وتهدف إلى تحسين تدريب القوات والقوات للعمليات على الحدود الشمالية الشرقية لروسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
"فينفال 2023"... أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري مناورات واسعة النطاق... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، بأن أسطول المحيط الهادئ بدأ بالتدريبات التكتيكية "فينفال 2023" على حماية اتصالات طريق بحر الشمال، ويتم إجراء التمرين تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.
وأفادت الدفاع أن المناورات تجري في الشمال الشرقي من البلاد في بحري تشوكشي وبيرينغ، وكذلك في تشوكوتكا، ويشارك فيها نحو 10 آلاف جندي وأكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك السفن السطحية وسفن الدعم والغواصات والطائرات والمروحيات التابعة للطيران البحري وأنظمة الصواريخ الساحلية "بال" و "باستيون"، والمركبات المدرعة المتعقبة ذات القدرة العالية على عبور البلاد.
وأضافت الوزارة أنه يتم تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ
"فولكان" و"غرانيت" و"أونيكس" كروز"، وممارسة تمارين دفاعية مضادة للطائرات وللغواصات وللبرمائيات، وتسيير المدرعات على الطرق الوعرة في القطب الشمالي.
وأشادت الوزارة بفعالية المناورة:
نجحت جميع الصواريخ في إصابة الأهداف المحددة بدقة، على مسافة مئات الكيلومترات من نقاط الإطلاق.
وشددت وزارة الدفاع على الطبيعة الدفاعية للمناورات التي تهدف إلى حماية الحدود الشمالية لروسيا، مؤكدة أن جميع حلقات التمرين دفاعية بطبيعتها وتهدف إلى تحسين تدريب القوات والقوات للعمليات على الحدود الشمالية الشرقية لروسيا.