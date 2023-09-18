https://sputnikarabic.ae/20230918/قطر-تعلن-تحويل-الأموال-الإيرانية-المجمدة-في-كوريا-الجنوبية-كجزء-من-اتفاق-إيراني-أمريكي-1081161580.html

قطر تعلن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية كجزء من اتفاق إيراني أمريكي

قطر تعلن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية كجزء من اتفاق إيراني أمريكي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن "خمسة أمريكيين كانوا محتجزين بإيران في طريقهم الآن للدوحة بعد إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق أمريكي إيراني بوساطة قطرية". 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T14:37+0000

2023-09-18T14:37+0000

2023-09-18T14:37+0000

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وقال وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، إنه "تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا للدوحة كجزء من تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران"، مؤكدًا أن "دولة قطر ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية".وأضاف الخليفي أن "تنفيذ الاتفاق له دلالة على مكانة قطر كشريك دولي موثوق به ويمثل نجاحاً جديداً يضاف لنجاحات الدبلوماسية القطرية"، معربًا عن أمل بلاده أن "يفضي التنفيذ الكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران لتفاهمات أكبر تشمل العودة للاتفاق النووي".من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "الدوحة مستعدة لإتمام تبادل السجناء بين واشنطن وطهران"، مشيرًا أنه سيتم لبدء العمل بالشق المالي للصفقة فور الإفراج عن السجناء".كما أكد المتحدث ان "الدوحة لعبت دور الوسيط لإتمام صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، وأن والمفاوضات استغرقت عامين لإنجاز الصفقة".ووصل اثنان من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة، في وقت سابق اليوم، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.ومن المقرر أن يغادر الإيرانيون المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مشيرة أن واشنطن أطلقت 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكدت أن "طائرة قطرية تقلع من مطار طهران في اتجاه الدوحة، وعلى متنها الخمسة سجناء الأمريكيين، أطلقت إيران سراحهم في إطار الصفقة".وأكد البيت الأبيض إفراج السلطات الإيرانية عن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران، مشيرًا إلى أنهم يغادرون على متن طائرة من طهران.وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "إنهم ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، ولكن على متن طائرة. لا نعرف كيف حالهم بعد. لا أستطيع إلا أن أتخيل أنهم يشعرون بالارتياح الشديد".وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن 5 من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، لافتًا إلى أن ذلك سيتم ضمن صفقة تبادل سجناء تشمل 5 أمريكيين مسجونين في إيران.يذكر أنه في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن إخلاء سبيل الإيرانيين الخمسة، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أشار في وقت سابق، إلى اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن السجناء الأمريكيين في بلاده يتمتعون بصحة جيدة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق تبادل السجناء لا يشمل تخفيف العقوبات.

https://sputnikarabic.ae/20230811/إيران-السجناء-الأمريكيون-سيبقون-في-طهران-لحين-استكمال-تحويل-الأموال-المجمدة-1079990077.html

https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html

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