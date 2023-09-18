https://sputnikarabic.ae/20230918/مدفع-بي-كيه-تي-إم-الرشاش-تستخدمه-الدبابات-الروسية-في-سحق-الأهداف-الصغيرة-1081166509.html
مدفع "بي كيه تي إم" الرشاش… تستخدمه الدبابات الروسية في سحق الأهداف الصغيرة
مدفع "بي كيه تي إم" الرشاش… تستخدمه الدبابات الروسية في سحق الأهداف الصغيرة
الدبابات التي تستخدم هذا النوع من المدافع الرشاشة لا يمكن لأي من الأهداف الصغيرة أن يفلت منها، خاصة أنه مصمم للعمل على أنظمة الإطلاق الآلي المتطورة، التي... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T17:12+0000
2023-09-18T17:12+0000
2023-09-18T17:12+0000
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مدفع "بي كيه تي إم" صممته شركة "كلاشنيكوف" الروسية، ويمكنه استخدام الطلقات التقليدية والطلقات الخارقة والحارقة، إضافة إلى أنواع خاصة من الطلقات المتطورة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مدفع "بي كيه تي إم" الرشاش… تستخدمه الدبابات الروسية في سحق الأهداف الصغيرة
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الدبابات التي تستخدم هذا النوع من المدافع الرشاشة لا يمكن لأي من الأهداف الصغيرة أن يفلت منها، خاصة أنه مصمم للعمل على أنظمة الإطلاق الآلي المتطورة، التي تصنعها روسيا ليتم استخدامها على متن الدبابات.
مدفع "بي كيه تي إم" صممته شركة "كلاشنيكوف" الروسية، ويمكنه استخدام الطلقات التقليدية والطلقات الخارقة والحارقة، إضافة إلى أنواع خاصة من الطلقات المتطورة.