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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/مسؤول-روسي-كييف-غير-قادرة-على-إقناع-المجتمع-الدولي-بـصيغة-السلام-خاصتها-1081138960.html
مسؤول روسي: كييف غير قادرة على إقناع المجتمع الدولي بـ"صيغة السلام" خاصتها
مسؤول روسي: كييف غير قادرة على إقناع المجتمع الدولي بـ"صيغة السلام" خاصتها
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن كييف غير قادرة على سحب الدول المحايدة والمنظمات الدولية لطرفها بهدف تحقيق "صيغة السلام" الخاصة... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T05:59+0000
2023-09-18T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأوضح نيبيزيا في مقابلة مع "سبوتنيك": "أما بالنسبة للاجتماعات حول ما يسمى "صيغة السلام" لزيلينسكي، على حد علمنا، فإن كييف لا تزال تحاول دون جدوى إقناع الدول المحايدة والمنظمات الدولية لتنفيذ نقاط خطتها".وأكدّ نيبيزيا: "لا نرى أي علامات على مشاركة الأمم المتحدة في هذه المناقشات، خاصة وأن أنطونيو غوتيريش، تحدث مرارا في هذا السياق عن التزامه بمبدأ الحياد والمسافة المتساوية".ونوه نيبينزيا بضرورة "التحقق من الكلام": " كل ما يقوله الأوكرانيون عن الدعم الدولي لما يسمى "خطة زيلينسكي" يجب توثيقه بالحقائق بما في ذلك القسم الأخير من بيان مجموعة الـ 20 حول الأزمة الأوكرانية، وأي شيء آخر هو كلام فارغ".وأُجريت مفاوضات في كوبنهاغن حول أوكرانيا، في نهاية يونيو/ حزيران، شاركت فيها دول مجموعة الـ 7 وبعض دول "بريكس" وأوكرانيا نفسها، حيث تمت مناقشة طرق تنفيذ ما يسمى بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي، والتي تعتبرها موسكو منفصلة تماما عن الواقع، وبعد ذلك، عقدت المملكة العربية السعودية اجتماعا بهذا الشأن في جدة.وأشارت صحيفة بريطانية إلى أن هذا الإعلان كان بمثابة ضربة للدول الغربية بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230917/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-50-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081136969.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مسؤول روسي: كييف غير قادرة على إقناع المجتمع الدولي بـ"صيغة السلام" خاصتها

05:59 GMT 18.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن كييف غير قادرة على سحب الدول المحايدة والمنظمات الدولية لطرفها بهدف تحقيق "صيغة السلام" الخاصة بها.
وأوضح نيبيزيا في مقابلة مع "سبوتنيك": "أما بالنسبة للاجتماعات حول ما يسمى "صيغة السلام" لزيلينسكي، على حد علمنا، فإن كييف لا تزال تحاول دون جدوى إقناع الدول المحايدة والمنظمات الدولية لتنفيذ نقاط خطتها".
وأكدّ نيبيزيا: "لا نرى أي علامات على مشاركة الأمم المتحدة في هذه المناقشات، خاصة وأن أنطونيو غوتيريش، تحدث مرارا في هذا السياق عن التزامه بمبدأ الحياد والمسافة المتساوية".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 50 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:11 GMT
ونوه نيبينزيا بضرورة "التحقق من الكلام": " كل ما يقوله الأوكرانيون عن الدعم الدولي لما يسمى "خطة زيلينسكي" يجب توثيقه بالحقائق بما في ذلك القسم الأخير من بيان مجموعة الـ 20 حول الأزمة الأوكرانية، وأي شيء آخر هو كلام فارغ".
وأُجريت مفاوضات في كوبنهاغن حول أوكرانيا، في نهاية يونيو/ حزيران، شاركت فيها دول مجموعة الـ 7 وبعض دول "بريكس" وأوكرانيا نفسها، حيث تمت مناقشة طرق تنفيذ ما يسمى بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي، والتي تعتبرها موسكو منفصلة تماما عن الواقع، وبعد ذلك، عقدت المملكة العربية السعودية اجتماعا بهذا الشأن في جدة.

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في وقت سابق، اعتماد إعلان نيودلهي لقمة مجموعة الـ 20، في سياق الأحداث في أوكرانيا، إذ تقول إنه يجب على جميع الدول الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة من أجل الحصول على الأراضي.

وأشارت صحيفة بريطانية إلى أن هذا الإعلان كان بمثابة ضربة للدول الغربية بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.
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