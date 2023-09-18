https://sputnikarabic.ae/20230918/مصدر-بالرئاسة-التركية-أردوغان-قد-يناقش-مع-بوتين-تفاصيل-مفاوضاته-بشأن-اتفاق-الحبوب--عاجل-1081138199.html

مصدر بالرئاسة التركية: أردوغان قد يناقش مع بوتين تفاصيل مفاوضاته بشأن اتفاق الحبوب

مصدر بالرئاسة التركية: أردوغان قد يناقش مع بوتين تفاصيل مفاوضاته بشأن اتفاق الحبوب

صرح مصدر بالرئاسة التركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى عودته من نيويورك، هاتفيا تفاصيل مفاوضاته بشأن... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T03:44+0000

2023-09-18T03:44+0000

2023-09-18T03:50+0000

رجب طيب أردوغان

روسيا

فلاديمير بوتين

منظمة الأمم المتحدة

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أنقرة - سبوتنيك. ويعتزم أردوغان عقد مفاوضات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعماء العالم.وأضاف، أن موعد المحادثات الهاتفية بين زعيمي تركيا وروسيا نادرًا ما يتم الإعلان عنه مسبقًا.وبحسب قوله، فإن الزعيم التركي يواصل مبادراته لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود.وأوضح المصدر، أن أردوغان سيتوجه من على منبر الأمم المتحدة، بالدعوة مرة أخرى للانتقال إلى خطوات عملية وملموسة لاستئناف المبادرة، مع التأكيد على أن بيانات الدعم لجهود أنقرة وحدها لا يمكن أن تدفع العملية إلى الأمام.وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يعتزم مناقشة مستقبل صفقة الحبوب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل.وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، خلال العام الماضي، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة.وشددت موسكو على أن قرار تعليق مشاركتها في الصفقة يعود إلى حقيقة أن الجزء المتعلق بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية من الاتفاق لم يتم الوفاء به، وخاصة فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" وفتح خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.

https://sputnikarabic.ae/20230914/الولايات-المتحدة-تأمل-أن-يتمكن-غوتيريش-من-إعادة-روسيا-إلى-صفقة-الحبوب-1081044102.html

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رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين, منظمة الأمم المتحدة