https://sputnikarabic.ae/20230918/وزير-الاستخبارات-الإيراني-أي-وسيلة-إعلام-إرهابية-لن-تكون-في-مأمن-1081139382.html

وزير الاستخبارات الإيراني: أي وسيلة إعلام إرهابية لن تكون في مأمن

وزير الاستخبارات الإيراني: أي وسيلة إعلام إرهابية لن تكون في مأمن

قال وزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، إسماعيل خطيب، إن أي مجموعة أو وسيلة إعلام إرهابية أو شخص يروج للعنف، "لن يكونوا في مأمن". 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T06:28+0000

2023-09-18T06:28+0000

2023-09-18T06:28+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وأضاف في حوار تلفزيوني، مساء الأحد، نقلت تفاصيله وكالة "إرنا"، إن "بعض الفضائيات متورطة في الترويج والتدريب على الإرهاب ودعم الانفصاليين ودعم الأعمال التي تعرف بكونها أعمالا إرهابية في القانون الدولي ومن أهمها، شبكة "إيران إنترناشيونال" (الفضائية التي تبث من خارج البلاد)".ومضى خطيب بقوله: "نعلم أن من واجبنا ومهمتنا الرد على أي عمل إرهابي ضد بلدنا وشعبنا، وسنتخذ اجراءنا المناسب ضدهم في أي مكان وموقع وزمان نحدده".وشدد على أن "أية مجموعة ووسيلة إعلام إرهابية وكل من يروج للعنف لن يكون في مأمن، ودعم الدول المختلفة لهم لن يجعلنا نتخلى عن أهدافنا وإجراءاتنا الأمنية الهجومية، وهذه سياسة وبالتأكيد سنواصلها بجدية".يشار إلى أن "إيران انترناشيونال" هي محطة تلفزيونية تبث باللغة الفارسية مقرها بريطانيا يمولها مستثمرون عدة، وتتخذ خطا مناوئا للحكومة الإيرانية.وفي سياق آخر، تطرق الوزير الإيراني إلى التعاون بين بلاده وجيرانها وقال في هذا الصدد: "هناك تبادل جيد للمعلومات، وعلاقات، وحتى مراسلات مكتوبة مع الدول المجاورة والتي نأمل أن تتوسع".وتابع: "شهدنا مؤخرا استغلال أراضي البلد الصديق والجار تركيا للقيام ببعض الأعمال التخريبية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذا نأمل بحل وتسوية القضايا كما كان الحال في العامين الماضيين، وكان هنالك تعاون جيد مع رئيس المخابرات التركية السابق ووزير الخارجية الحالي لهذا البلد"، في إشارة لهاكان فيدان.وأكد خطيب أن إيران أجرت هذا التعاون في المجال الأمني مع باكستان ودول أخرى.وتطرق إلى إيواء بعض الدول لمجموعة "مجاهدي خلق" التي تصنفها طهران منظمة إرهابية، قائلا في هذا الصدد: "لا مأمن لأي إرهابي في أي مكان وأي زمان وهم سيجلبون أيضًا انعدام الأمن لتلك البلدان".وختم بالقول: "ألقينا القبض على نحو 20 إرهابيا في محافظة فارس ونحو 200 إرهابي في عموم البلاد، لكن واحدا من 20 وواحدا من 200 تمكن من تنفيذ عمليته، وهذه إحدى النقاط التي يجب على وزارة الأمن أن تعالجها".

https://sputnikarabic.ae/20230910/وزير-الاستخبارات-الإيراني-تفكيك-مئات-القنابل-التي-كانت-تستهدف-عدة-مناطق-في-البلاد-1080887094.html

https://sputnikarabic.ae/20230910/الحرس-الثوري-يقول-إن-إسرائيل-تحاول-إحباط-التقارب-بين-إيران-والسعودية-1080873302.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار